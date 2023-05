Rozwój rynku finansowego. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy

"Ustawa w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów" – poinformował w czwartek na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

"Tworzymy ramy dla atrakcyjnych i bezpiecznych inwestycji oszczędności obywateli na polskim rynku kapitałowym! To korzystne zmiany dla rozwoju" – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

twitter

Zmiany na rynku finansowym

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – przekazało ISBnews.pl.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych.

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje co do zasady mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Wprowadzone zmiany mają skutkować zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur oraz skróceniem czasu na załatwienie sprawy.

Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić wzajemną współprace pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi.

Czytaj też:

Premier zapewnia: Działam na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju