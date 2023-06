Kijów: Rosja znowu blokuje działanie inicjatywy zbożowej

Wynegocjowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych umowa eksportowa zboża z Morza Czarnego została ponownie wstrzymana, ponieważ Rosja zablokowała rejestrację statków we wszystkich ukraińskich portach.

"Inicjatywa zbożowa została ponownie zatrzymana: Rosja zablokowała rejestrację przybywającej floty do wszystkich portów Ukrainy. Wspólne Centrum Koordynacyjne w Stambule poinformowało o niemożności sporządzenia planu inspekcji na 1 czerwca z powodu kolejnej bezpodstawnej odmowy rosyjskiej delegacji zarejestrowania floty biorącej udział w porozumieniu” – podało Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury Ukrainy.

Inicjatywa zbożowa

"Mamy nadzieję, że partnerzy z inicjatywy znajdą rozwiązanie i powstrzymają szantaż Rosji na całym świecie. Wszak znaczenie inicjatywy zbożowej udowodnił już światowy rynek żywności i świat nie powinien milczeć" – czytamy w komunikacie, udostępnionym w czwartek na portalu społecznościowym Facebook.

Strona ukraińska przypomniała również, że przez ponad 10 miesięcy działalności inicjatywy zbożowej wywieziono ponad 30,5 mln ton produktów rolnych z terytorium Ukrainy.

Siergiej Ławrow grozi

Przypomnijmy, że 22 lipca 2022 r. w Stambule udało się podpisać dwa porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Jeden dokument parafowały Turcja, Ukraina i Organizacja Narodów Zjednoczonych, a drugi – Rosja, Turcja i ONZ, ponieważ Kijów nie chciał podpisać niczego bezpośrednio z Moskwą. Na mocy umowy, w tureckiej stolicy – Ankarze – niemal natychmiastowo zaczęło działać centrum koordynacyjne do monitorowania "korytarzy zbożowych". Zgodnie z założeniami, co miesiąc Ukrainę miało opuszczać łącznie 5 mln ton zboża.

Na początku tego tygodnia minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow zagroził, że porozumienie zbożowe przestanie funkcjonować, "jeśli sytuacja się nie zmieni". – Co do przyszłości inicjatywy czarnomorskiej... Jeśli nic się nie zmieni – a najwyraźniej tak będzie – to będziemy musieli wyjść z założenia, że porozumienie dłużej nie funkcjonuje – oświadczył.

