Telus z wizytą na granicy. MRiRW: Do Polski nie wpływa zboże z Ukrainy

We wtorek weszły w życie decyzje Komisji Europejskiej o przedłużeniu zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziarna słonecznika do tzw. krajów przyfrontowych. – Od północy obowiązuje zakaz importu do Polski czterech produktów wymienionych w decyzji KE. Obejmuje on również produkty zakontraktowane przed 2 maja 2023 r. – poinformował minister Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa powiedział również, że od 2 maja do 5 czerwca 2023 r. do naszego kraju wpłynęło tylko około 25 tys. ton zbóż. – Nie jest prawdą, że wyeksportowano tylko 800 tys. ton zboża. Przez ostatnie trzy miesiące wyeksportowano z Polski 3,3 mln ton zbóż i to jest dobra wiadomość – dodał minister Robert Telus.

Towarzyszący mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny potwierdził, że każdy tranzyt produktów wymienionych w rozporządzeniu jest ściśle kontrolowany i prowadzony pod nadzorem elektronicznym oraz w ramach systemu SENT. – Transporty, które nie zostały odprawione przed minioną północą, zostaną zawrócone na stronę ukraińską – zaznaczył.

Kontrole weterynaryjne

Zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował o kontrolach prowadzonych przez inspekcję.

– Prowadzone są badania laboratoryjne sprowadzanego z Ukrainy mięsa drobiowego, natomiast od północy nie ma już kontroli pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziarna słonecznika ze względu na obowiązujący unijny zakaz ich wprowadzania na polski rynek – powiedział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Pomoc rolnikom

Minister Robert Telus przypomniał również o ostatnich decyzjach Komisji Europejskiej oraz o warunkach i zasadach pomocy w postaci dopłat do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego.

– Mamy także zgodę na przedłużenie do końca tego roku pomocy dla gospodarstw zajmujących się trzoda chlewną na obszarach zapowietrzonych. Jest to pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych miesięcznie do 200 sztuk – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że na pierwszą transzę pomocy zbożowej za sprzedaż od 1 grudnia 2022 roku do 14 kwietnia br. wpłynęło do ARiMR 47 tysięcy wniosków na pszenicę i kukurydzę oraz 8 tysięcy wniosków na pozostałe zboża.

– Od poniedziałku będzie można składać wnioski o dopłaty w ramach kolejnej transzy sprzedaży od 15 kwietnia – poinformował minister Robert Telus.

– Natomiast przez pierwsze dwa dni naboru na wsparcie budowy silosów złożonych zostało 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln złotych. To świadczy najlepiej jak ten program był oczekiwany i potrzebny – podkreślił szef resortu rolnictwa.

