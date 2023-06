Obajtek zapowiada połączenie Exalo z Upstream Polska

Daniel Obajtek przyjechał w środę do Zielonej Góry, aby poinformować o kolejnych planach inwestycyjnych Orlenu. Zgodnie z jego zapowiedzią, wywodząca się z PGNiG spółka Exalo Drilling stanie się częścią PGNiG Upstream. Ma to wzmocnić oba podmioty i być kolejnym krokiem w realizacji strategii Orlenu stania się dużym, multienergetycznym koncernem.

– Chcemy wzmocnić spółki zależne, spółki, które są unikatowe i taką spółką jest spółka Exalo. Ta spółka wymaga inwestycji, ta spółka wymaga szybkich decyzji i ta spółka zdecydowanie wymaga większego obciążenia pracą przez grupę – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

Przejęcie Exalo

Prezes Orlenu spotkał się także z pracownikami spółki i przedstawił im plany koncernu wobec Exalo. Zapewnił, że priorytetem będzie utrzymanie zatrudnienia.

– Rozmawiałem o kwestiach przyłączenia, miedzy inny tej spółki z Upstream Polska. Jest duże zrozumienie (...) rozmawiałem również o utrzymaniu tych kompetencji. Exalo to nie tylko rynek polski. To parę krajów, również w Zatoce Perskiej i w Afryce – powiedział.

– Zdecydowanie musimy, wzmocnić tę spółkę i to było jedno z uzasadnień, byśmy budowali multienergetyczny koncern, który będzie miał całkowicie inny kapitał inwestycyjny, koncern, który połączy wydobycie, bo przecież wydobycie to nie jest tylko kwestia ekonomii i biznesu, ale to jest również kwestia naszego bezpieczeństwa i naszej stabilności – dodał Obajtek.

Kolejna fuzja

Zapowiedź połączenia obu spółek to kolejny krok ku nowym inwestycjom, o których Orlen poinformował w ciągu ostatnich dni. We wtorek Daniel Obajtek zapowiedział rozpoczęcia procesu przejęcia Grupy Azoty Puławy.

Podczas konferencji prasowej w Puławach Daniel Obajtek tłumaczył, że chęć przejęcia Azotów podyktowana jest koniecznością utrzymania stabilności firmy w trudnych czasach. Zdaniem szefa Orlenu, również na rynku nawozów "potrzebna jest stabilizacja".

– Planujemy tę fuzję przeprowadzić na zasadzie spokoju społecznego i dialogu. Zależy nam na utrzymaniu kompetencji, rozwoju tej firmy. Mamy środki finansowe, mamy zdecydowanie większe możliwości, żeby stabilizować sytuację, jeśli chodzi o nawozy – powiedział Obajtek.

