PKO BP: Ceny mieszkań nadal w trendzie wzrostowym

"Spodziewamy się, że ceny mieszkań pozostaną w trendzie wzrostowym w średnim okresie, z wyraźnym wzrostem ich rocznej dynamiki w II poł. 2023. Przyczyną takiej prognozy jest przede wszystkim wyraźny spadek oferty w konsekwencji zamrożenia wielu nowych inwestycji deweloperskich w ubiegłym roku w ślad za obserwowanym wtedy spadkiem popytu. Po stronie popytowej rynku widzimy z kolei wyraźne symptomy ożywienia" – czytamy w raporcie PKO Banku Polskiego.

Oczekiwanie na obniżki stóp procentowych

Wzrost sprzedaży mieszkań to efekt zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i pojawienia się oczekiwania na obniżki stóp wśród inwestorów – wskazali analitycy.

"W pierwszym półroczu wzrost sprzedaży dotyczył w większym stopniu – nieco faworyzowanego wśród kupujących inwestycyjnie – rynku pierwotnego. Jednak uruchomienie programu dopłat do rat kredytów podgrzeje zapewne również sprzedaż na rynku wtórnym. Obserwujemy, że w pierwszych tygodniach lipca Bezpieczny Kredyt 2 proc. cieszy się dużym zainteresowaniem, co związane jest z realizacją odłożonego popytu – od zapowiedzi programu do jego wejścia w życia decyzje o zakupie pierwszego mieszkania były wstrzymywane" – czytamy dalej.

Według wstępnych szacunków opartych na danych PKO BP, średnia cena transakcyjna m2 mieszkania na rynku pierwotnym w 6 największych miastach w II kw. 2023 r. wzrosła o 5,1 proc. kw/kw i o 5,9 proc. r/r wobec wzrostu o 5 proc. r/r w I kw. 2023. W pozostałych 10 miastach wojewódzkich cena spadła o 0,7 proc. kw/kw i wzrosła o 1,5 proc. r/r wobec wzrostu o 7,8 proc. r/r w I kw. 2023 r.

"Średnia całkowita kwota transakcji na rynku pierwotnym w II kw. 2023 wzrosła o 3,3 proc. kw/kw i 6,9 proc. r/r wobec wzrostu o 11 proc. r/r w I kw. 2023. W II kw. 2023 wśród 6 największych miast jedynie w Poznaniu odnotowaliśmy delikatny spadek średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym względem poprzedniego kwartału" – napisano także w raporcie.

Średnia cena m2 na najdroższym w grupie 6 największych miast rynku warszawskim wynosi obecnie 13,8 tys. zł, a na najtańszym rynku łódzkim 8,5 tys. zł. W okresie ostatnich 5 lat wzrost średniej ceny wyniósł 75 proc.. Najwyższą dynamikę cen odnotowano w tym okresie na rynkach gdańskim (87 proc.), krakowskim (82 proc.) i wrocławskim (81 proc.), a najniższą na poznańskim (57 proc.) i łódzkim (60 proc.).

