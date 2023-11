Joński i Szczerba weszli do MAP. Komunikat resortu

"17 listopada w Ministerstwie Aktywów Państwowych miała miejsce wizyta posłów KO Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerby. Posłów interesowały kwestie związane z nagrodami oraz dodatkami dla członków kierownictwa MAP oraz dyrektorów i wicedyrektorów poszczególnych departamentów i biur ministerstwa wypłaconych w tym roku oraz zmiany w radach nadzorczych spółek, w których MAP wykonuje prawa z akcji" – czytamy w komunikacie MAP.

Resort kierowany przez ministra Jacka Sasina informuje, że "w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2023 r. pracownikom MAP nie były wypłacane nagrody". Jak czytamy, "nagród, premii, dodatków zadaniowych oraz dodatków motywacyjnych, a więc dodatkowych świadczeń, które by nie były obowiązkowe nie dostały też osoby z kierownictwa MAP (minister oraz wiceministrowie)".

Nie zatrudniono dodatkowych pracowników do obsługi KPO

"Odnosząc się do kwestii dodatków innych niż stanowiące obowiązkowy składnik wynagrodzenia zagwarantowanych ustawowo – pracownikom MAP przyznano jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny, który również zagwarantowany został w ustawie okołobudżetowej. Jednorazowa wypłata nastąpiła w terminie określonym w ustawie. Dodatek ten przyznawano za zaangażowanie, a decydowała o tym specjalna ocena. Łączna kwota wypłacona z tego tytułu 36 osobom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów to 68,9 tys. zł (brutto), czyli średnio 1,9 tys. zł (brutto). Zatrudnieni w MAP członkowie korpusu służby cywilnej mogą też otrzymać dodatek zadaniowy przyznawany im za wykonywanie dodatkowych zadań, ale tylko w czasie, gdy wykonują te zadania. Łączna kwota takich dodatków dla dyrektorów i wicedyrektorów w okresie od 1 stycznia do 7 listopada tego roku to 58,1 tys. zł (brutto)" – podkreślono.

MAP zaznacza, że nie zatrudniono dodatkowego personelu do obsługi KPO. "MAP odpowiedzialny jest w tym programie za trzy tzw. wiązki inwestycyjne. Część dotacyjna programu jest już realizowana, a jej prefinansowanie zapewnia PFR" – czytamy.

Posłów KO interesowały również kwestie związane ze zmianami w zarządach czy radach nadzorczych spółek znajdujących się w nadzorze MAP, do których dochodziło od końca września tego roku. "Warto więc pamiętać, że członkowie zarządów czy rad nadzorczych powoływani są zgodnie z właściwymi regulacjami (ustawami, statutami lub umowami spółek). Kandydaci MAP na członków rad nadzorczych muszą przejść odpowiednią procedurę i uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw spółek. Powoływani są zaś przez właściwe organy spółek. Cała procedura jest jawna oraz w pełni transparentna, a informacje na ten temat publikowane są przez Radę do spraw spółek oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS" – zaznacza resort aktywów.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania posłowie mają otrzymać na piśmie.

