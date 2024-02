Zmiany w największym polskim banku. Członkowie rady nadzorczej odwołani

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKO BP wprowadzono zmiany w radzie nadzorczej spółki. Odwołano ośmiu członków. W składzie rady nadzorczej PKO Banku Polskiego zasiadało dotychczas 10 osób – poinformowało TVN24.

W drodze głosowania odwołani zostali: Robert Pietryszyn (przewodniczący rady nadzorczej), Maciej Łopiński, Wojciech Jasiński, Dominik Kaczmarski, Mariusz Andrzejewski, Rafał Kos, Tomasz Kuczur i Bogdan Szafrański. W radzie pozostali Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Andrzej Kisielewicz.

Podczas walnego zgromadzenia zdecydowano również o zwiększeniu składu rady nadzorczej do 11 osób.

Zmiany w PKO Banku Polskim

Prezesem PKO BP jest obecnie Dariusz Szwed. Na razie nie dojdzie do zmiany w fotelu prezesa PKO Banku Polskiego. Wszystko przez zapisy w statucie spółki, które chronią zarząd przed natychmiastowymi ruchami kadrowymi. Art. 14 statutu mówi, że do zmian może dojść "nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia rady nadzorczej". Zarząd nie zostanie więc odwołany przynajmniej do 9 lutego.

Skarb Państwa zgłosił siedmioro kandydatów do rady nadzorczej banku. Są to: Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski oraz Katarzyna Zimnicka-Jankowska.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów. Skarb Państwa jest właścicielem 29,43 proc. akcji banku.

Obajtek odwołany z Orlenu

Przypomnijmy, że w czwartek rada nadzorcza Orlenu postanowiła odwołać Daniela Obajtka z zarządu spółki. Wcześniej Obajtek poinformował, że "oddał się do dyspozycji" rady.

"Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że »oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji«, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" – czytamy w komunikacie spółki.

Czytaj też:

Zmiany w spółkach Skarbu Państwa. Oto plan nowego rząduCzytaj też:

Burza wokół wpisu młodego działacza PiS. Ujawnił tajne dane finansowe PKO BP?