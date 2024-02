Minister finansów chce "przekształcenia oszczędności Polaków w inwestycje"

Minister mówił o tym podczas Forum Grupy EBI w Luksemburgu. – Musimy stworzyć stabilne środowisko biznesowe i stabilne ramy prawne dla inwestorów. Zaczynamy tę pracę w Polsce. Oczywiście, regulacje UE są absolutnie kluczowe. Zarówno Vincent, jak i komisarz mówili o faktycznym przekształceniu oszczędności obywateli w skuteczne efektywne inwestycje. Jest to jeden z bardzo ważnych celów dla nowych rządów w Polsce. Wiemy, że nie jest to łatwe i trzeba przeprowadzić wiele działań edukacyjnych, aby przekonać ludzi do tego, by inwestować oszczędności nieco bardziej efektywnie – powiedział Domański w odpowiedzi na pytanie o to, jakie główne działania należy podjąć na szczeblu UE, aby zmobilizować prywatne finansowanie w celu wsparcia zielonej transformacji.

– W Polsce chcemy na przykład uczynić otoczenie prawne bardziej stabilnym, np. poprzez rozszerzenie vacatio legis dla nowych aktów, by inwestor rzeczywiście poczuł się bezpiecznie. Jest, oczywiście, wiele dyskusji na temat biurokracji regulacyjnej. (...) W pewnych obszarach niszczą ona konkurencyjności naszej europejskiej gospodarki. Musimy więc przyjrzeć się jeden po drugim i wybrać mądre działania deregulacyjne, a rząd Polski byłby bardzo chętny do współpracy w tym obszarze – zadeklarował szef MF.

Domański o wzroście PKB

Andrzej Domański przekazał też, że polska gospodarka urośnie o ok. 3 proc. r/r w br. i będzie dalej przyspieszać w 2025 r.

– Tak więc otoczenie gospodarcze jest całkiem dobre – powiedział Domański podczas Forum Grupy EBI w Luksemburgu. Dodał, że obecnie przed Polską istnieje wiele wyzwań inwestycyjnych i do priorytetów należy obszar edukacji, zielonej energii oraz transformacja i obronność.

– Przed nami wiele wyzwań. Wierzę, że jedno po drugim zdołamy sobie z nimi poradzić. Nasze priorytety inwestycyjne są dość jasne: edukacja, transformacja w kierunku zielonej energii oraz obronność – zadeklarował szef MF. Podkreślił, że liczy na szybsze decyzje inwestycyjne.

