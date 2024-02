Kadrowa rewolucja w PGE. Jest nowy prezes

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odwołała ze składu zarządu prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, wiceprezes zarządu ds. regulacji Wandę Buk oraz wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju Rafała Włodarskiego, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała ze swego grona Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy, powierzając mu obowiązki prezesa zarządu oraz Małgorzatę Banasik do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy.

Obecnie zarząd PGE pracuje w składzie: p.o. prezesa Eryk Kosiński, p.o. członka zarządu Małgorzata Banasik, wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski oraz wiceprezes ds. operacyjnych Przemysław Kołodziejczak.

Grupa PGE wytwarza 41proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Powołano tymczasowe nowe władze Orlenu. Wkrótce konkurs na zarząd

W ubiegłym tygodniu z funkcji prezesa Orlenu zwolniony został Daniel Obajtek. Następnie doszło do fali odejść ze stanowisk kierowniczych.

"Minister Aktywów Państwowych powołał do Zarządu ORLEN Pana Witolda Literackiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Witolda Literackiego na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN. Z obecnego składu Rady Nadzorczej do Zarządu ORLEN na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasu powołania członków Zarządu, oddelegowani zostali: Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka oraz Tomasz Zieliński" – przekazał koncern w komunikacie.

"Docelowo nowy Zarząd ORLEN zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Uruchomione przez Radę Nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne dotyczy Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatkom i kandydatom Rada Nadzorcza ORLEN opublikuje na stronie internetowej Orlenu 14 lutego 2024 r." – wskazano.

