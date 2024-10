"Zegar wam tyka". Ziobro mocno do Tuska i Bodnara

Izba Karna Sądu Najwyższego podjęła w piątek 21 września uchwałę, w której uznano, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne.

Powołując się na decyzję SN prokurator Barski próbował w poniedziałek wejść do siedziby Prokuratury Krajowej, aby wykonywać swoje obowiązki. Zostało mu to jednak uniemożliwione. Wyznaczony na to stanowisko przez premiera Donalda Tuska Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak stwierdzono, że wcześniejsza nominacja Barskiego na prokuratura krajowego była wadliwa.

Mocne słowa Ziobry

Były minister sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że odpowiedzialnymi za chaos w wymiarze sprawiedliwości są premier Donald Tusk oraz obecny szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na wpis mecenasa Adama Gomoły, który przypomniał dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 2019 i 2023 r.).

"Gdyby ktoś pokazał @donaldtusk wyroki NSA dotyczące przepisów wprowadzających do ustawy o Prokuraturze, jeden z 2019 i drugi z 2023, to może zrozumiałby, że jego «genialna» interpretacja przepisów tej ustawy była całkowicie błędna i nieuprawniona. Z orzeczeń NSA jasno wynika, że Barski jest Prokuratorem Krajowym i Tusk nie miał żadnych podstaw, by go «pozbawiać» funkcji!" – napisał Ziobro na swoim koncie w serwisie X.

Były minister wskazał, że w przywołanych wyrokach NSA stwierdził, iż interpretacja przepisów, na które powoływał się premier Tusk, była nieuprawniona. Przepisy te obowiązują nadal, a nie "przejściowo”, jak twierdzili Tusk i Bodnar. Ziobro dodał, że "NSA rozstrzygnął, że tylko te przepisy wspomnianej ustawy mają charakter przejściowy, które ustawodawca wyraźnie tak określił, używając zwrotów zakreślających termin ich obowiązywania".

Na koniec polityk Suwerennej Polski zwrócił się do premiera i ministra sprawiedliwości pisząc, że po zmianie władzy poniosą oni odpowiedzialność karną za popełnione czyny.

"Czas szybko płynie, panowie, a zegar Wam tyka..." – zakończył swój wpis Ziobro.

