"Nie jest świętą krową". Grozi Ziobrze tymczasowym aresztowaniem

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa było tematem rozmowy w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Tomasz Trela został tam zapytany, czy były minister zostanie doprowadzony na posiedzenie komisji.

Tomasz Trela: Każdy jest równy wobec prawa. Nawet Zbigniew Ziobro

– Jeżeli dobrowolnie nie będzie chciał przyjść, to tak – odparł. Polityk Lewicy podkreślił, że "Zbigniew Ziobro nie jest świętą krową, na którą trzeba chuchać i dmuchać, mimo tego, że przechodzi rehabilitację, bo był, być może jeszcze jest chory". – Opinia biegłego mówi, że może zostać przesłuchany – dodał.

Trela przypomniał, że pierwszy termin przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości został wyznaczony na 14 października. – Jeśli nie przyjdzie, drugi termin będzie bardzo szybko. Jeżeli na drugi termin nie przyjdzie, to osobiście będę wnioskował o tymczasowe aresztowanie i doprowadzenie dlatego, że każdy jest równy wobec prawa. Nawet Zbigniew Ziobro. Ja wiem, że on do tego nie przywykł, ale czasy się zmieniły – powiedział.

Opinia nt. stanu Ziobry wyciekła do mediów. Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W ubiegłą środę Onet zamieścił artykuł, w którym szczegółowo opisano opinię biegłego dotyczącą stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Sprawa wywołała poruszenie. Podkreślano, że takie działanie jest złamaniem prawa. W czwartek prezes Suwerennej Polski poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury.

"Składam zawiadomienie o przestępstwie ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa podległych Donaldowi Tuskowi, motywowanego korzyściami osobistymi i politycznymi. Grozi za to 10 lat! Ujawnienie opinii biegłego w tym pominięcie w niej istotnych badań i informacji o przebytej bardzo ciężkiej operacji, to poza kryminalnym przestępstwem, również celowa manipulacja opinią publiczną, na temat stanu mojego zdrowia i przebiegu leczenia złośliwego nowotworu. Tusk próbuje przykryć prawdziwe rozmiary tragicznej powodzi i śmierć wielu osób, za co ponosi odpowiedzialność" – napisał Ziobro na portalu X.

Onet opisał opinię biegłego, na podstawie której sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wezwie byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie.

