Pominięto informację o operacji Ziobry? "Wniosę o zabezpieczenie billingów Bodnara"

W środę Onet zamieścił artykuł, w którym szczegółowo opisano opinię biegłego dotyczącą stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Sprawa wywołała poruszenie. Podkreślano, że takie działanie jest złamaniem prawa. W czwartek prezes Suwerennej Polski poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury.

"Składam zawiadomienie o przestępstwie ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa podległych Donaldowi Tuskowi, motywowanego korzyściami osobistymi i politycznymi. Grozi za to 10 lat! Ujawnienie opinii biegłego w tym pominięcie w niej istotnych badań i informacji o przebytej bardzo ciężkiej operacji, to poza kryminalnym przestępstwem, również celowa manipulacja opinią publiczną, na temat stanu mojego zdrowia i przebiegu leczenia złośliwego nowotworu. Tusk próbuje przykryć prawdziwe rozmiary tragicznej powodzi i śmierć wielu osób, za co ponosi odpowiedzialność" – napisał Ziobro na portalu X.

Onet opisał opinię biegłego, na podstawie której sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wezwie byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie.

"Ewidentna dezinformacja"

"Ujawnienie w mediach medycznej opinii biegłego jest przestępstwem. Pominięcie w niej informacji o mojej bardzo skomplikowanej operacji i powikłaniach, które były jej skutkiem, to ewidentna dezinformacja, świadomie wykorzystywana do zmanipulowania opinii publicznej. Musimy walczyć o cywilizowaną Polskę, w której opinie medyczne są wiarygodne, a łamanie tajemnicy lekarskiej jest przestępstwem" – napisał na portalu X Zbigniew Ziobro.

"W związku z tym wniosę do prokuratury o zabezpieczenie m.in. billingów Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, a także posłów – członków zdelegalizowanej wyrokiem TK komisji ds. Pegasusa. Złożę również wniosek o przesłuchanie tych osób" – zapowiedział były minister sprawiedliwości.

