Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Jest oficjalny termin

O terminie przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości poinformowali w środę członkowie sejmowej komisji śledczej ds. Pegausa.

Jak podkreśliła Magdalena Sroka, Zbigniew Ziobro stanie przed komisją, ponieważ jest na to zgoda wyrażona w opinii biegłego.

– W opinii, która dotarła do komisji śledczej, w której wprost jest napisane: "Zbigniew Ziobro może zostać wezwany przed komisję" – powiedziała.

Przewodnicząca komisji odniosła się do pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów dotyczących tej opinii. Przypomnijmy, że przed jej wydaniem biegły nie zbadał byłego ministra, o czym poinformował sam zainteresowany, a co później potwierdziła prokuratura. Do sporządzenia opinii miała posłużyć jedynie dokumentacja z pięciu ośrodków medycznych w Polsce.

– W procesie jest tak, że to biegły podejmuje decyzje o tym, w jaki sposób wykonana jest opinia. W tym akurat przypadku posłużył się dokumentacją medyczną, która jasno wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro może stanąć przed komisją śledczą – tłumaczyła.

"Odmienna procedura" przesłuchania

Z informacji przekazanej przez Magdalenę Srokę wynika, że procedura przesłuchania Ziobry odbędzie odmienna od tej, która obowiązywała przy poprzednich przesłuchaniach świadków.

– To znaczy, będzie mógł mówić dwie godziny. To znaczy, że komisja będzie trwała krócej, tak, żeby świadek mógł swobodnie się wypowiadać w warunkach takich samych, jak inni świadkowie – mówiła.

Podsumowując, dodała: "Także 14 października przesłuchanie Zbigniewa Ziobro".

Ziobro stawi się na przesłuchaniu? "Mało prawdopodobne"

O to, czy były minister zjawi się na przesłuchaniu zapytany został w Porannej Rozmowie RMF FM Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie wiem, w jakim stanie zdrowia jest pan minister. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli stan zdrowia panu ministrowi pozwoli, żeby być przed tą komisją, to po prostu przed tą komisją się stawi – odparł polityk, po czym przyznał, że "patrząc na tę historię ostatnich miesięcy, bo to już nie tylko tygodni i na te wszystkie zabiegi ratujące życie, wydaje się to mało prawdopodobne".

