Kłamali nt. stanu Ziobry? Zadziwiające oskarżenia Sroki

W poniedziałek Magdalena Sroka poinformowała, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, której jest przewodniczącą dysponuje już opinią biegłego ws. stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Z jej treści ma wynikać, że komisja może przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości.

Zamieszanie wokół opinii nt. stanu Ziobry. "Żaden biegły mnie nie badał"

We wtorek głos zabrał sam zainteresowany, który przyznał, że jest zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie jego zdrowia, ponieważ – jak podkreślił – żaden biegły go nie badał, ani nawet z nim nie rozmawiał.

"Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" – podkreślił Ziobro na platformie X.

Magdalena Sroka: Opinia o stanie zdrowia zgoła inna niż wypowiedzi z Suwerennej Polski

– Widać, że Zbigniew Ziobro wszelkimi metodami będzie próbował blokować prace komisji – stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską Sroka. Szefowa komisji ds. Pegasusa podkreśliła, że były minister sprawiedliwości zapewne zna procedurę i wie, że przeprowadzenie badań nie jest konieczne.

Sroka wyraziła przekonanie, że opinia ws. stanu zdrowia Ziobry daje komisji zielone światło, by wyznaczyć termin i wezwać go na posiedzenie komisji.

– Opinia biegłego w sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry jest zgoła inna niż to, co mogliśmy słyszeć od polityków Suwerennej Polski. To oni przekazywali szczegóły na temat jego stanu zdrowia, ja nie będę tego robiła, bo w opinii są dane wrażliwe. Podaję jednak w wątpliwość wypowiedzi polityków Suwerennej Polski na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry – oświadczyła.

Z nieoficjalnych ustaleń WP wynika, że komisja będzie chciała przesłuchać byłego ministra w drugiej połowie października.

