Zwrot ws. przesłuchania Ziobry. Jest opinia biegłego

Informację o opinii biegłego na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazała w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

Komisja śledcza ds. Pegasusa otrzymała opinię nt. stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry

"Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone" – napisała na platformie X.

Nieoficjalne informacje ws. treści opinii przekazuje z kolei portal TVN24.pl. "Z opinii wynika, iż możliwe jest przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości" – czytamy.

Dziennikarz portalu ustalił, że nie ma większych przeciwwskazań zdrowotnych, aby Zbigniew Ziobro stawił się na posiedzeniu komisji i odpowiedział na pytania jej członków. Biegły miał jednak wskazać pewne warunki. Jednym z nich jest, że sesja powinna trwać około dwóch godzin. Po tym czasie powinna nastąpić przerwa, po której może się odbyć kolejna sesja pytań.

Komisja nie odpuszcza byłemu ministrowi

Przypomnijmy, że biegłego który miał ocenić stan zdrowia Ziobry powołała Prokuratura Krajowa na wniosek komisji ds. Pegasusa. "Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" – napisał w lipcu na platformie X wiceszef komisji Tomasz Trela. Swój wpis zakończył stwierdzeniem, że "wszyscy są równi wobec prawa".

Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Chorobę zdiagnozowano w zeszłym roku. Polityk przeszedł leczenie onkologiczne, w tym bardzo skompilowaną operację usunięcia nowotworu. Pojawiły się po niej komplikacje, przez co konieczny był kolejny zabieg.

