Ziobro dementuje słowa Sroki: Żaden biegły mnie nie badał

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa otrzymała już opinię biegłego na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Informację o opinii biegłego na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry przekazała w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka. "Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone" – napisała na platformie X.

– Ta opinia dzisiaj pozwala nam na to, żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobrę – poinformowała Sroka w TVN24. Zaznaczyła, że opinia biegłych "pozostawia wątpliwości co do wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, czyli tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski i PiS-u dotyczące stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry".

Ziobro: Nikt mnie nie badał

Sam Ziobro podkreśla jednak, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. – Ani biegły, ani prokuratura, ani komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną – mówi w rozmowie z Radiem ESKA.

Polityk dodał, że aktualnie skupia się na rehabilitacji.

Przesłuchanie do końca roku

Magdalena Sroka przekazała, że przesłuchanie byłego ministra ma się odbywać jawnie, w dwugodzinnych turach z przerwami pomiędzy nimi. – Jego stan zdrowia uległ zdecydowanie poprawie i dzisiaj możemy wyznaczyć termin na przesłuchanie w najbliższych tygodniach – dodała Sroka.

Dopytywana o to, kiedy Ziobro zostanie wezwany przed komisję, odpowiedziała: – Myślę, że w najbliższych tygodniach, z pewnością odbędzie się to przesłuchanie do końca roku.

– W tym tygodniu chciałabym ten termin podać, natomiast proszę pozwolić, że jeszcze skonsultuję się z doradcami w składzie komisji – powiedziała. – Cieszę się, że pan minister Zbigniew Ziobro do zdrowia powrócił i dzisiaj możemy przejść do weryfikacji jego wiedzy na temat Pegasusa – mówiła Sroka

