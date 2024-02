MON podpisało ważną umowę z Amerykanami. Chodzi o ponad 300 mln zł

Umowa z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Northrop Grumman obejmuje łącznie osiem zobowiązań o wartości ponad 300 mln zł. Dotyczy pozyskania przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu.

– Dziś z przyjaciółmi z USA podpisaliśmy kolejną umowę offsetową, która będzie bezpośrednio wpływała na bezpieczeństwo RP, ale i na rozwój naszej gospodarki – powiedział wiceszef MON Paweł Bejda. – Kluczowym dla nas jest, by jak najbardziej chronić polskie niebo. Umowa offsetowa spowoduje, że podpisana i realizowana umowa na Patrioty będzie miała zintegrowany system dowodzenia – dodał wiceminister obrony narodowej. Jak wyjaśnił, polskie spółki zbrojeniowe należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą beneficjentami zobowiązań offsetowych, które pozwolą na pozyskanie kluczowych kompetencji produkcyjnych od strony amerykańskiej.

Ważna umowa MON z amerykańskim koncernem

"W ramach przedmiotowej umowy offsetowej przewidywane jest m.in. przeprowadzenie integracji systemów radiolokacyjnych SAJNA zestawów NAREW oraz Zdolnych do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnych BYSTRA z systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, pozyskanie zdolności do produkcji nowych typów amunicji do armat Bushmaster stosowanych w KTO Rosomak i BWP Borsuk, amunicji kalibru 120 mm wykorzystywanej przez czołgi M1 ABRAMS oraz amunicji dla uzbrojenia pokładowego śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE" – poinformowała w komunikacie Agencja Uzbrojenia Wojska Polskiego.

Umowa offsetowa przewiduje również pozyskanie zdolności do szkolenia kadr technicznych w specjalistycznych laboratoriach, w warunkach środowiska sieciocentrycznego systemu wsparcia dowodzenia i kierowania walką dla przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA i krótkiego NAREW.

