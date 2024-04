Minister finansów zapytany o euro w Polsce. Co odpowiedział?

– Nie, chociaż jest to oczywiście bardziej złożony problem. Polska gospodarka już wielokrotnie korzystała na tym, że mamy polską walutę, która w czasach kryzysów wspiera wzrost gospodarczy – powiedział Domański w Radiu Zet, odpowiadając na pytanie "czy wprowadzenie euro pomogłoby polskiej gospodarce?".

Domański: Budżet państwa wygląda całkiem dobrze

Ocenił, że budżet państwa po pierwszych trzech miesiącach tego roku "wygląda całkiem dobrze". – Dokładne dane pokażemy w poniedziałek. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że po trzech miesiącach mamy deficyt na poziomie 24 mld zł, czyli 13 proc. planu na cały rok, czyli mniej od zwykłej proporcji – argumentował.

Minister powiedział, że dochody budżetu znalazły się "na poziomie 146 mld zł i jest to wzrost o 17 proc. w stosunku do kwartału roku poprzedniego", a wydatki na poziomie 170 mld zł. – Dużą kwotę przeznaczyliśmy na subwencję dla samorządów – to jest kwota 41 mld zł – dodał.

Polsce grozi unijna procedura nadmiernego deficytu

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł, limitem wydatków na poziomie ok. 866 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Ponieważ deficyt sektora finansów publicznych przekroczył w zeszłym roku 3 proc. PKB, Polsce grozi unijna procedura nadmiernego deficytu.

Rząd chce podnieść limit przychodów zwalniających z VAT

Domański poinformował również, że MF pracuje nad podniesieniem limitu obrotów podatników, zobligowanych do rozliczania się z VAT.

– Limit wynosi obecnie 200 tys. zł. Chcemy, by ten limit wynosił 240 tys. zł. Rozliczanie się z VAT nastąpi powyżej 240 tys. zł. To jest limit, który nie był podnoszony bodajże od 2017 r. Chciałbym, żeby to weszło od 1 stycznia 2025 r. – oświadczył szef resortu.

Obecne przedsiębiorca jest zwolniony z VAT (tj. korzysta ze zwolnienia podmiotowego) ze względu na limit sprzedaży do 200 tys. zł.



Czytaj też:

Polsce grozi unijna procedura. Ministerstwo Finansów zakłada czarny scenariusz