ING Bank Śląski zawarł ponad 700 ugód z frankowiczami. "Nie oczekujemy zmiany trendu"

– Wydarzenia z końca kwietnia (orzeczenie SN w sprawie kredytów frankowych) niewiele zmieniły w kontekście dominującej interpretacji ryzyka prawnego. My jako bank od samego początku jesteśmy zainteresowani zawieraniem ugód, zawieramy je w dalszym ciągu i raczej nie spodziewamy się zmiany trendu – przekazała Graczyk podczas konferencji prasowej.

Kredyty frankowe pod lupą Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął 25 kwietnia uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych), przedstawione przez pierwszego prezesa SN w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

ING Bank Śląski uruchomił program ugód w oparciu o założenia przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 25 października 2021 roku. Do 28 marca 2024 roku zawarł 728 ugód w ramach programu. Na koniec I kw. 2024 r. bank miał 2,7 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.

Sprawozdanie ING Banku Śląskiego

"Na 31 marca 2024 roku przeciwko bankowi toczyło się 1 489 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF (w porównaniu do 1 389 spraw na 31 grudnia 2023 oraz 1 121 spraw na 31 marca 2023 roku). Niespłacony kapitał kredytów hipotecznych, których dotyczyły te postępowania wynosił na 31 marca 2024 roku 286,6 mln zł (290,6 mln zł na 31 grudnia 2023 roku oraz 259,0 mln zł na 31 marca 2023 roku)" – czytamy w sprawozdaniu.

Grupa oszacowała rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF w wysokości 133,1 mln zł na 31 marca 2024 roku (128,4 mln zł na 31 grudnia 2023 roku), która dotyczy kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF usuniętych ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz części kredytów ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, dla których oszacowana wartość straty przekracza ekspozycję brutto. Na 31 marca 2023 roku rezerwa wynosiła 50,2 mln zł i dotyczyła w całości kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF usuniętych ze sprawozdania z sytuacji finansowej – podał bank.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.

