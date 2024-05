Klapa pilotażu CBDC? Pracownicy wymieniają cyfrowe pensje na gotówkę

Pracownicy sektora publicznego w Changshu we wschodniej części Chin zaczęli być w pełni opłacani w państwowej walucie cyfrowej (CBDC). Jakie wnioski po roku funkcjonowania pilotażu?

Wypłaty w CBDC w Chinach

Od maja ubiegłego roku w Changshu pensje w cyfrowym juanie otrzymuje personel służby publicznej w instytucjach publicznych i jednostkach państwowych. Chodzi o urzędników służby cywilnej wszystkich szczebli. To pracownicy służby publicznej, instytucji publicznych i jednostek państwowych na wszystkich szczeblach, w tym szpitali, szkół, bibliotek czy nawet organizacji medialnych.

Prowincja Jiangsu, w której znajduje się miasto Changshu, uruchomiła wcześniej program pilotażowy dla cyfrowego juana w I kwartale 2023 roku. Jak oficjalnie podano, celem jest ustanowienie wydajnego, wygodnego systemu obsługi i zarządzania do 2025 roku.

Pracownicy wymieniają pensje na gotówkę

Jak się jednak okazuje, pracownicy otrzymane w cyfrowym juanie wynagrodzenia zamieniają na gotówkę. Jak wynika z najnowszego raportu South China Morning Post pracownicy państwowi, którzy dostają wypłatę w CBDC bardzo rzadko z niego korzystają i natychmiast zamieniają cyfrową wypłatę na gotówkę.

Przepytani przez badaczy uczestnicy programu argumentowali, że trzymanie pieniędzy w aplikacji e-CNY jest nieopłacalne, choćby dlatego, że nie można zarabiać na nich poprzez odsetki w ramach konta oszczędnościowego. Z relacji uczestników programu wynika też, że jest niewiele miejsc zarówno stacjonarnych, jak i online, gdzie z można skorzystać z cyfrowego pieniądza.

Nie chcą być inwigilowani

Raport South China Morning potwierdza, że Chiny są społeczeństwem „funkcjonalnie bezgotówkowym” od prawie dekady, ale jednocześnie większość obywateli nie wykazuje entuzjazmu wobec używania cyfrowej waluty. Dotychczasowe badania pokazują, że obywatele Państwa Środka oprócz zastrzeżeń w zakresie niskiej użyteczności CBDC, obawiają się inwigilacji ze strony władzy państwowej.

Naukowiec z Cheung Kong Graduate School of Business w Pekinie, Ye Dongyan, ocenia, że jeśli rząd chce wprowadzić cyfrowego juana w pozostałych częściach kraju, to powinien położyć zdecydowanie większy nacisk na zapewnienie równowagi między prywatnością a bezpieczeństwem. Jak pisze Dongyan: „Waluta papierowa jest używana anonimowo, ale cyfrowy juan jest inny. Granice między śledzeniem informacji a ochroną bezpieczeństwa informacji wymagają głębszego rozważenia”.

Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Bitcoina i innych kryptowalut, system pieniądza cyfrowego CBDC jest scentralizowany i może być w pełni kontrolowany przez rząd.

Prewencyjna ochrona w USA

Chiny przodują w pracach nad rozwijaniem i wdrażaniem państwowych walut w formie cyfrowej, nadzorowanych przez bank centralny, ale pilotażowo pracują nad nimi również inne kraje m.in. Stany Zjednoczone.

Niektóre stany prewencyjnie zabezpieczają swoich obywateli przed CBDC i ewentualnym przymuszaniem ich przez władze do wyłącznego użytkowania cyfrowego pieniądza w dłuższej perspektywie. W ubiegłym tygodniu legislatura stanu Nebraska przyjęła ustawę, która delegalizuje obrót pieniężny cyfrowym dolarem – jeśli CBDC będzie wdrażane w USA.

Wcześniej podobne rozwiązania przyjęły Dakota Południowa i Floryda. – Cyfrowa waluta banku centralnego Bidena ma na celu zwiększenie kontroli rządu nad finansami obywateli, a my na to nie pozwolimy. Na Florydzie cenimy wolność osobistą i nie pozwolimy samolubnym elitom pozbawiać nas wolności – powiedział gubernator Florydy Ron DeSantis.

Podczas trwającej kampanii prezydenckiej kandydat Republikanów Donald Trump obiecał, że jeżeli powróci do Białego Domu to nie dopuści do powszechnego wdrożenia systemu pieniądza cyfrowego.

