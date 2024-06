Ukraińska firma przejęła polskie przedsiębiorstwo. Teraz zwalnia pracowników

Jesienią 2023 roku ukraińska firma Trzy Niedźwiedzie przejęła polską firmę Nordis. W kwietniu tego roku nowym prezesem został Dmytro Ushmaev, a członkiem rady nadzorczej - Andrij Tyszczenko.

W skład Nordisu wchodził zakład produkujący mrożonki w Kaliszu - Calfrost. Jak podały faktykaliskie.info zostanie on wkrótce zamknięty, a pracę straci cała załoga. Taką decyzję podjęło nowe kierownictwo spółki.

Zwolnienia mają objąć 54 osoby. Jak pisze portal, niektóre z nich były związane z firmą od 30 lat. Właściciele zakładu wskazują, że powodem decyzji o likwidacji jest "trudna sytuacja ekonomiczna spółki spowodowana wzrostem cen i kosztów związanych z prowadzeniem firmy".

"PUP wystosował pismo do pracodawcy, proponując zorganizowanie spotkania dla pracowników i ustalenia zakresu pomocy oraz wsparcia osób zwalnianych – do dnia dzisiejszego pracodawca nie ustosunkował się do pisma" – podaje kaliski portal.

Bezrobocie w Polsce

Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 797,1 tys., w porównaniu do 822,2 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej oszacował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniesie 5,1 proc. Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał na stopę bezrobocia w kwietniu na poziomie 5,2 proc.

GUS przekazał, że w kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tys. pracowników, w porównaniu do 38 zakładów i 1,5 tys. pracowników w kwietniu 2023 roku.

Na koniec kwietnia aktualnych było 17,1 tys. ogłoszonych planowanych zwolnień grupowych pracowników, zgłoszonych przez 167 zakładów wobec 155 zakładów i 14,0 tys. pracowników przed rokiem.

mediach pojawia się coraz więcej informacji o zwolnieniach grupowych w Polsce. Jako powód przedsiębiorcy podają m.in. podwyżkę płacy minimalnej. To powoduje wzrost kosztów zatrudnienia, co często przechyla szalę decyzji o redukcji zatrudnienia lub nawet wyjściu z Polski.

Czytaj też:

Kolejne zwolnienia grupowe w Polsce. Znana sieć marketów zamyka dwa sklepyCzytaj też:

Masowe zwolnienia w Wirtualnej Polsce. Pracę straci nawet 120 osób