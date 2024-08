Polaków zapytano, ile wydadzą na wyprawkę szkolną. Są wyniki sondażu

Prawie połowa rodziców (48 proc.) wyda w tym roku na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Niemal co trzeci przeznaczy na ten cel od 501 do 700 zł, a co piąty nawet ponad 700 zł – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Empiku przez SW Research.

Według czwartej edycji badania "Wyprawka szkolna", odsetek respondentów, którzy zakładają wyższy budżet na zakupy szkolne niż rok wcześniej, wynosi 63 proc. (-7 pkt proc. r/r), a najczęściej wskazywane powody to wciąż ogólny wzrost cen (83 proc., -5 pkt proc. r/r) i większe potrzeby dziecka (50 proc.). Niemal 90 proc. rodziców skompletuje wyprawkę jeszcze podczas wakacji, a 42 proc. rozpoczyna przygotowania nawet na miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, zaś co drugi zrobi zakupy w ciągu dwóch ostatnich tygodni sierpnia. 13 proc. pytanych zadeklarowało wydatki, które zmieszczą się w kwocie pokrywanej przez program "Dobry Start", czyli do 300 zł. Wyprawka dla ucznia. Szczyt zakupów w drugiej połowie sierpnia – Już w połowie lipca widoczny był wzrost sprzedaży artykułów szkolnych i papierniczych, ale podobnie jak w poprzednich latach, szczytu zakupów wyprawkowych spodziewamy się po 15 sierpnia – powiedział dyrektor handlowy Empiku Karol Czupryński, cytowany w komunikacie. Coraz więcej rodziców myśli o przygotowaniach do nowego roku szkolnego kompleksowo. Oprócz zakupu przyborów czy podręczników (90 proc.), ubrań i butów (78 proc.), zamierzają wyposażyć także pokój czy kącik do nauki ucznia (39 proc., +11 pkt proc.) – przede wszystkim w nowe oświetlenie, akcesoria do przechowywania, krzesła, biurka oraz sprzęt elektroniczny (tj. laptopy/tablety czy drukarki). Z badania wynika też, że w zajęciach pozalekcyjnych bierze udział blisko 70 proc. dzieci. Najpopularniejsze są zajęcia sportowe (np. piłkarskie, pływanie czy sztuki walki), które uczniowie wybierają w zdecydowanej większości z własnej inicjatywy, oraz kursy językowe (43 proc.), na które posyłają je raczej rodzice (podobnie jak na korepetycje, na które chodzi niemal co piąty uczeń). Stosunkowo dużą popularnością cieszą się zajęcia taneczne, a na dalszych miejscach w rankingu znalazły się: plastyczne, muzyczne, naukowe, informatyczne, rękodzielnicze, teatralne czy fotograficzne. Ile kosztują zajęcia pozalekcyjne? W większości zajęcia pozalekcyjne odbywają się poza szkołą i są dodatkowo płatne. Rodzice najczęściej (35 proc.) wydają na miesięczne czesne od 201 do 300 zł. Dodatkowy koszt to wyposażenie dziecka na takie zajęcia – prawie jedna trzecia opiekunów przeznacza na ten cel powyżej 500 zł w skali roku. Badanie SW Research zostało przeprowadzone na zlecenie Empiku w dniach 27 czerwca-5 lipca 2024 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1005 respondentów – dorosłych posiadających dzieci.