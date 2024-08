Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie rozszerzona. Radni zdecydowali

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 41 radnych z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz ruchów miejskich. Przeciw było 15 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie rozszerzona od 3 lutego 2025 r. o kolejną część dzielnicy Mokotów. Chodzi o obszary: Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc oraz części Sadyby.

Strefa Płatnego Parkowania

Zmieni się także zasięg abonamentu rejonowego. Mieszkańcy będą mogli parkować na jego podstawie w promieniu 200 metrów od adresu zameldowania. Dotychczas wynosi on 100 metrów i do ośmiu parkomatów w pobliżu (do 150 metrów).

Z opłat za parkowanie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostały zwolnione pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne. Zostaną też zwiększone opłaty za postój pojazdów na prawach wyłączności, czyli na tzw. kopertach.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego istnieje w Warszawie od 1999 r. Początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare Miasto i Nowe Miasto. W 2013 r. ponownie zmieniły się granice i objęły część Woli, Ochoty oraz Pragi-Północ. Od 2020 r. obszar strefy, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o dalszą część Woli, Ochoty i Pragi-Północ oraz o Żoliborz i północną część Mokotowa. Od listopada bieżącego roku Stefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zacznie obowiązywać na Saskiej Kępie i Kamionku.

27 mln złotych do budżetu

Według szacunków stołecznych radnych, nowe, płatne miejsca parkingowe zapewnią około 27 mln złotych wpływów do budżetu miasta rocznie.

Autorzy projektu uchwały ws. Strefy Płatnego Parkowania uważają, że rozszerzenie wpłynie pozytywnie na dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców stolicy. Jak wskazali radni koalicji, obszary te położone są dość blisko centrum i mają dobrą komunikację zbiorową, która stale jest rozwijana, dzięki czemu część mieszkańców może zdecydować się na skorzystanie z komunikacji miejskiej.

