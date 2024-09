Francja uruchamia nowy reaktor jądrowy. Pierwszy raz od 25 lat

Francja uruchamia swój pierwszy nowo wybudowany reaktor jądrowy od ćwierćwiecza, z 12-letnim opóźnieniem i po wielu niepowodzeniach, podczas gdy branża liczy na ożywienie i planuje budowę kolejnych nowych elektrowni – informuje brytyjski dziennik "Financial Times".

EDF (Électricité de France), francuski państwowy operator największej w Europie floty elektrowni jądrowych, poinformował w poniedziałek wieczorem o rozpoczęciu pierwszych reakcji łańcuchowych w reaktorze Flamanville 3, położonym w północno-zachodniej Francji, w Normandii, na wybrzeżu kanału La Manche.

Jeśli operacja zakończy się sukcesem, reaktor zostanie podłączony do sieci jeszcze w tym roku, gdy osiągnie 25 proc. swojej całkowitej mocy wynoszącej 1,65 gigawata – co wystarczy do zasilenia dużego miasta.

Ten 57. reaktor we Francji i prototyp, który EDF chce rozwijać w kraju i za granicą, stał się symbolem zmian, jakich doświadczył przemysł jądrowy na całym świecie w wyniku spadku zamówień w ostatnich dziesięcioleciach, co skłoniło wykwalifikowanych pracowników do odejścia z sektora – zwraca uwagę "FT".

Flamanville 3 zaczął działać. Francja ma nowy reaktor jądrowy

Początkowo uruchomienie bloku Flamanville 3 planowano w 2012 r., jednak ze względu na problemy techniczne start był kilkukrotnie przekładany, a koszt projektu wzrósł czterokrotnie – z 3 do 12 mld euro.

Firma EDF, która podpisała kontrakty na budowę nowych reaktorów w Wielkiej Brytanii i ogłasza przetarg na eksport swojej nowej technologii jądrowej do innych krajów, poinformowała, że wyciągnęła cenne wnioski z realizacji projektu Flamanville 3, co pozwoli jej skrócić czas budowy w przyszłości.

Flamanville 3 to jednostka EPR (z ang. European Pressurized Reactor), ciśnieniowy reaktor wodny generacji 3+. Jest pierwszym uruchomionym we Francji reaktorem od 25 lat.

