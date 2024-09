Odwrotne obciążenie gazu podatkiem VAT. Nowa propozycja rządu

Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada przedłużenie funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych do końca 2026 r.

"W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zaproponowano zmiany dotyczące systemu stawek obniżonych VAT oraz funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem" – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Odwrotne obciążenie VAT dla gazu, prądu i gazów cieplarnianych

Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wprowadzone zostało 1 kwietnia 2023 r.

Regulacje mają charakter przepisów epizodycznych i obowiązują do 28 lutego 2025 r.

"Istotą zmian proponowanych przez rząd jest przedłużenie funkcjonowania przedmiotowego mechanizmu do 31 grudnia 2026 r. (zgodnie z datą przewidzianą w dyrektywie VAT). "Oczekiwanym efektem jest utrzymanie szczelności systemu podatkowego oraz pozytywnego wpływu regulacji na podmioty dokonujące transakcji na giełdzie" – napisano w wykazie.

Rozwiązania wprowadzono w oparciu o przepisy dyrektywy VAT. Mechanizm ma charakter prewencyjny i jest stosowany przez wiele państw członkowskich.

Brak zmiany polegającej na przedłużeniu ww. mechanizmu skutkowałby jego wygaśnięciem po 28 lutego 2025 r., co rodzi potencjalne ryzyko pojawienia się w Polsce nadużyć z udziałem tzw. znikających podatników, oraz zwiększenie dla podmiotów kosztów uczestnictwa na rynku giełdowym, pogorszenie ich płynności finansowej oraz zmniejszenie konkurencyjności giełdy względem giełd z innych państw członkowskich – argumentuje rząd.

