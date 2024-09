Lewica chce nowego podatku. Chodzi o pustostany

– Zaproponowaliśmy – po to, aby pozyskać środki m.in. na budownictwo – podatek od pustostanów. Będziemy składać taki projekt ustawy jako klub. To jest dalszy ciąg właśnie kwestii związanych z mieszkalnictwem, które jest naprawdę jedną z największych bolączek w Polsce – powiedziała Żukowska w Polskim Radiu.

Na pytanie, dlaczego zapowiadany projekt nie będzie procedowany ścieżką rządową, powiedziała: "To jest szybsza ścieżka".

– Po drugie, będziemy tu indywidualnie przekonywać, szukać większości – dodała.

Program mieszkań na tani wynajem

Polityk zapowiedziała także, że program mieszkań na tani wynajem. – Chcemy, żeby rzeczywiście teraz na jesieni został uchwalony ten projekt dotyczący mieszkań po to, żeby rzeczywiście można było je budować w przyszłym roku, bo są złożone wnioski. […] Po stronie rządu jest dosyć nieskomplikowana, acz istotna kwestia, znaczy zabezpieczenia środków na te budowy. I chodzi o to, żeby to było w budżecie, żeby to się nie zmieniło – powiedziała Żukowska w Polskim Radiu.

Pytana, czy koalicja osiągnie porozumienie w spornych kwestiach, powiedziała: "W sprawie polityki mieszkaniowej myślę, że na pewno". – Myślę, że nie będzie kredytu 0 proc., będzie program mieszkań na tani wynajem – dodała.

Na pytanie, czy Lewica nie poparłaby projektu kredytu #naStart, powiedziała: "Nie. To musiałaby być ustawa, którą Koalicja Obywatelska i PSL przegłosowały sobie wspólnie razem z Prawem i Sprawiedliwością. Bo też Konfederacja jest przeciwna".

– Wydaje mi się, że to politycznie mocno karkołomne rozwiązanie i to raczej się nie zrealizuje – oceniła.

Odnosząc się do pomysłu o wprowadzeniu do projektu dotyczącego mieszkań na tani wynajem przepisu umożliwiającego ścieżkę dochodzenia do własności tych mieszkań, podkreśliła, że Lewica jest przeciwna też wprowadzeniu takiej możliwości.

– Nie ma na to zgody, bo jeżeli wydajemy publiczne środki na budowę czegoś, to nie żeby potem to prywatyzować – oznajmiła.

Kredyt #naStart

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada m.in. że dopłaty do kredytu mają być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata ma obniżać oprocentowanie kredytu do: 1,5 proc. w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko; 1 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko; 0,5 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci; 0 proc. w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci, i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Czytaj też:

Kredyt 0 procent. W Sejmie bardzo niewygodne pytanie do PO