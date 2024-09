Powstanie korytarz transportowy z Polski do Szwecji? "Przyniesie korzyści całej Europie"

Tematem rozmów była możliwość uruchomienia połączeń intermodalnych między Polską a Szwecją. W pierwszej kolejności przeanalizowany zostanie model transportu towarów kontenerowych drogą morską przez porty Trójmiasta. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie połączeń promowych z wykorzystaniem statków przystosowanych do przewozu całych wagonów kolejowych bez potrzeby ich przeładunku.

– Transport kolejowo-promowy to bardzo obiecujący segment rynku, umożliwiający znaczną oszczędność czasu w międzynarodowym przewozie towarów. Grupa PKP będzie aktywnie wspierać PKP Cargo w ponownym uruchomieniu regularnych połączeń między Polską a Szwecją, co przyczyni się do rozwoju obu stron. Nowa trasa otworzy perspektywiczny korytarz łączący Skandynawię z Polską i basenem Morza Śródziemnego – powiedział prezes PKP Alan Beroud.

Połączenia między Polską a Szwecją mogą być realizowane przez terminale w Świnoujściu i Gdyni

– Połączenia między Polską a Szwecją mogą być realizowane przez terminale kontenerowe w Świnoujściu i Gdyni. Uruchomienie takiego połączenia przyniesie korzyści klientom obu spółek w całej Europie, umożliwiając im dostęp do dodatkowych terminali oraz szerokiej sieci połączeń kolejowych. Do realizacji tego projektu zamierzamy zaangażować wszystkie zainteresowane strony – dodała p.o. członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo w restrukturyzacji Monika Starecka.

W ocenie prezesa PKP Cargo International Łukasza Grzesło, dzięki połączeniom promowym firmy z Polski, Czech oraz innych krajów Europy Środkowej i Południowej zyskają nowe możliwości logistyczne.

– Z wykorzystaniem nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, PKP Cargo International jest w stanie realizować przewozy do kilkunastu krajów europejskich, w tym bez zmiany lokomotywy aż do Adriatyku – zaznaczył Grzesło.

Projekt przywrócenia połączeń kolejowo-promowych między Polską a Szwecją będzie nie tylko istotnym przedsięwzięciem biznesowym, ale również wpisze się w europejską strategię zrównoważonego rozwoju, a także w politykę zrównoważonego rozwoju realizowaną przez Green Cargo oraz PKP Cargo – podsumowano w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

