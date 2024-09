ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w październiku. Ważna informacja dla seniorów

Terminy wypłat emerytur i rent są ustalane z góry i przypadają w te same dni miesiąca. Jeśli jednak wskazany dzień wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesuwa datę wypłaty świadczenia. Tak dzieje się w październiku.

Kiedy emerytura w październiku?

ZUS wypłaca świadczenia w siedmiu terminach. Chodzi o 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W październiku 5, 6 i 20 dzień miesiąca wypadają w sobotę lub niedzielę. Z tego powodu ZUS zmienił terminy wypłat świadczeń dla seniorów, którzy mieliby je otrzymać w tych dniach. Emerytury oraz renty zostaną wypłacone wcześniej, tak aby mogły szybciej trafić do świadczeniobiorców.

Co ciekawe, zakwalifikowanie do konkretnej grupy terminów wypłat emerytury dokonuje się w momencie składania wniosku o nią. Istnieje możliwość zmiany, lecz jest to dosyć skomplikowane. We wniosku do ZUS należy dokładnie uargumentować taką prośbę.

Druga waloryzacja

Rząd nie przyjął projektu ustawy, zmieniającego przepisy w sprawie emerytur i rent. Rada Ministrów zapowiedziała, że "powróci do procedowania projektu, jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji".

Dwukrotna waloryzacja emerytur pojawiła się w "100 konkretach na 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej. Jednak rząd Donalda Tuska nie zdecydował się przyjąć projektu nowelizacji, który zakłada wprowadzenie dodatkowej waloryzacji, a jedynie go omówił. W komunikacie Rady Ministrów zaznaczono, że projekt "spełnił oczekiwania członków rządu".

Dodatkowa waloryzacja, przewidziana w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc., ma złagodzić skutki rosnącej inflacji i zapewnić stabilność finansową emerytom i rencistom. W projekcie zaproponowano, aby waloryzacja przeprowadzana była od 1 września. Jeśli wskaźnik inflacji nie przekroczy wartości 5 proc., zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady.

Czytaj też:

Polska emerytów, czyli koniec PolskiCzytaj też:

Specjalne świadczenie przed emeryturą. Sprawdź, jak możesz je otrzymać