Polska emerytów, czyli koniec Polski

SIŁĄ RZECZY || Jest co świętować. Już ponad co 20. pracownik w Polsce jest w wieku emerytalnym. Bo co 20. był w roku 2023.

Z danych GUS wynika, że pod koniec 2023 r. pracowało w Polsce ponad 475 tys. kobiet w wieku powyżej 60 lat i ponad 292 tys. mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. W ciągu niecałego roku liczba pracujących Polaków w wieku emerytalnym wzrosła więc o ponad 30 tys. I nadal rośnie, i z pewnością będzie dalej rosła. I nie chodzi mi, rzecz jasna, tylko o najbardziej znanych emerytów – takich jak np. Donald Tusk – dorabiających sobie do emerytury. A wręcz przeciwnie!