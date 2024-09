Specjalne świadczenie przed emeryturą. Sprawdź, jak możesz je otrzymać

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne należy spełnić dwa rodzaje warunków: ogólny i indywidualny. Biorąc pod uwagę pierwszą grupę należy stwierdzić, że świadczenie przysługuje osobom, które nadal są zarejestrowane jako bezrobotne; przez okres co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i w tym czasie nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny zatrudnienia oraz złożyły wniosek o przyznanie świadczenia w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni był pobierany zasiłek dla bezrobotnych.

Co ważne, fakt znalezienia się poza rynkiem pracy (a więc bycie bezrobotnym) musi nastąpić nie z winy seniora. Świadczenie należy się więc pracownikowi, który został zwolniony z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, technologicznych, wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 par 1¹ Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jeśli zaś chodzi o warunki indywidualne, to brane pod uwagę są: staż pracy, wiek oraz przyczyna zakończenia pracy.

Wysokość świadczenia jest ustalana w kwocie ryczałtowej i podlega waloryzacji. Od 1 marca 2024 roku wynosi ona 1794,70 zł.

Rewolucja w emeryturach

Zgodnie z założeniami zmian w prawie dotyczącym emerytur, przedstawionymi przez Polskę 2050, osoby, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego będą pracowały dłużej, otrzymają dodatkowe środki na emeryturze. Kolejną propozycją jest możliwość otrzymywania trzynastej emerytury. W tej chwili emeryci, którzy nadal pracują są pozbawieni tego świadczenia. Po zmianach mieliby prawo do otrzymania dodatkowych pieniędzy.

– Czyli jeśli dana osoba nie przechodzi na emeryturę i pracuje przykładowo 5 lat dłużej, dostaje 5 zaległych trzynastek – wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz. Co ważne, nowe regulacje nie obejmują czternastych emerytur.

"Fakt" wyliczył, że zysk z dodatkowego roku pozostawania na rynku pracy (przy otrzymywaniu minimalnego wynagrodzenia) to dodatkowe 5908 złotych. Po dwóch latach kwota ta rośnie do 11,8 tys. zł, a po trzech – do 17,7 tys. zł. Pięć lat zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego to już 30 tys. złotych.

