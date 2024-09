"Kolejna skandaliczna, lobbistyczna wrzutka Hennig-Kloski". Obajtek alarmuje

"Kolejna skandaliczna, lobbystyczna wrzutka @hennigkloska – bez skrupułów, przy odwróconej uwadze opinii publicznej skupionej na powodzi, po cichu przepycha przepisy, przy których przymusowe wysiedlenia i 300 metrów od wiatraka stają się niewinną igraszką" – napisał Daniel Obajtek na swoim koncie na platformie X.

Obajtek: Kolejna wrzutka Hennig-Kloski

Były prezes Orlenu wskazał, że 18 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono pilny projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 41). Minister Klimatu "uprzejmie prosi o potraktowanie sprawy jako niezwykle pilnej".

Europoseł PiS przytoczył fragment artykułu 3b ze wspomnianego projektu, który mówi że "działania polegające na budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji odnawialnego źródła energii stanowią realizację nadrzędnego interesu publicznego". W opinii Obajtka będzie to oznaczało, że każda inwestycja z kategorii odnawialnych źródeł energii będzie klasyfikowana jako działanie realizujące nadrzędny interes publiczny. To zaś wiąże się z konkretnymi uprawnieniami inwestora.

"Wiatraki bez pytania o zgodę blisko domów? Proszę bardzo. W środku obszaru NATURA 2000? Nie ma sprawy. Brak konsultacji społecznych? Oczywiście. Niszczenie środowiska? No trudno. Wszak to o bezpieczeństwo kraju chodzi" – wskazuje Obajtek i pyta dlaczego takie rozwiązania pojawiły się teraz, kiedy uwaga opinii publicznej skierowana jest na południe Polski, gdzie trwa powódź.

"Dlaczego projekt jest tak «pilny», że pominięto ocenę zgodności z prawem UE? Dlaczego kolejny raz zignorowano ostrzeżenia o możliwych nadużyciach ze strony branży? Jak bardzo «zmotywowane» jest ministerstwo, wykorzystując ludzkie tragedie i związane z tym zamieszanie do takich wrzutek? A może w końcu zainteresują się tym ci, którzy takimi dziwnymi «wrzutkami» interesować się powinni? Premier @donaldtusk? Dla powodzian @hennigkloska chce dawać pożyczki na procent, dla przyjaciół lobbystów – kolejne prezenty" – podkreślił Obajtek.

