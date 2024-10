Domański zapytany o likwidację 800 plus. Co odpowiedział?

Domański zapytany w Polsat News, czy rząd planuje likwidację 800 plus, stanowczo zaprzeczył. – Absolutnie nie – powiedział.

Szef MF stwierdził, że program 800 plus dobrze uzupełnia budżety polskich gospodarstw domowych, "spełnia swoją rolę, na trwałe wpisał się w system świadczeń, które otrzymują polskie rodziny". Podkreślił, że od 1 stycznia br. 500 plus zostało przekształcone w 800 plus.

Domański: Nie będzie likwidacji 800 plus

Dopytany, czy możliwe jest obniżenie przyznawanej kwoty na jedno dziecko lub całkowita likwidacja programu, odparł, że nie ma planów zmian w wypłacaniu świadczenia. – Opozycja nic nie potrafi poza straszeniem. Straszyli, że nie będzie 13., 14. emerytury – jest. Teraz straszą, że nie będzie 800 plus – mówił.

Minister zadeklarował, że do końca kadencji Sejmu "program 800 plus nie zostanie absolutnie zlikwidowany". – On przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci – ocenił. Jak dodał, publicyści wzywający do jego likwidacji "nie mają racji".

800 zł na dziecko

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzicom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrosła z 500 do 800 zł miesięcznie.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez internet. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

