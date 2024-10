Można stracić oszczędności życia. Poczta Polska ostrzega emerytów

W mediach często słyszy się historie oszukanych seniorów, którzy zostali okradzeni z oszczędności całego życia. Coraz częściej przestępcy podszywają się pod listonoszy, wykorzystując zaufanie, jakim darzą ten zawód emeryci. Poczta Polska zamieściła na swojej stronie komunikat, w którym pokazuje, jak nie dać się oszukać i na co zwrócić szczególną uwagę.

Tak oszukują emerytów

Jedną z często wykorzystywanych metod oszustwa jest udawanie pocztowca. Przestępca dzwoni do ofiary, podając się za listonosza Poczty Polskiej (uwaga, czasem podaje prawdziwe imię i nazwisko listonosza z danego rejonu) i pyta o prawidłowy adres doręczenia listu poleconego z banku. Podczas rozmowy oszust manipuluje rozmówcą, by uzyskać informacje o tym, w jakim banku ofiara posiada konto bankowe.

Po uzyskaniu tych informacji przestępca dzwoni do ofiary ponownie, tym razem podając się za policjanta lub pracownika banku. Pod zmyślonym pretekstem nakłania do wypłaty oszczędności (bądź zaciągnięcia kredytu) i przekazania środków wskazanej osobie lub pozostawienie ich w konkretnym miejscu. Czasem oszuści próbują również wyłudzić od ofiar dane osobowe: numer PESEL, wzór podpisu oraz numer dowodu. Wszystko po to, by wziąć pożyczkę na konto ofiary.

Inną sposobem jest metoda na listonosza. Przestępca dzwoni do ofiary informując o doręczeniu listu poleconego lub przesyłki. Następnie dzwoni ponownie, tym razem podając się za policjanta, który rozpracowuje szajkę przestępców podszywających się pod listonoszy. Następnie zadając podchwytliwe pytania lub umiejętnie kierując rozmową, zdobywają informacje o kosztownościach i pieniądzach, jakie ofiara posiada w domu. Po chwili "policjant" zjawia się w domu, zastrasza ofiarę i dokonuje kradzieży.

Poczta Polska apeluje przede wszystkim o czujność i sprawdzanie podawanych przez oszustów informacji. Prosi także o każdorazowe zgłaszanie niepokojących incydentów.

