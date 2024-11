Co się dzieje z polską gospodarką? Katastrofa mikroprzedsiębiorstw

Kolejne niepokojące doniesienia na temat polskiej gospodarki. Z badania Krajowego Rejestru Długów "Bezpieczeństwo finansowe firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw" wynika, że mikrofirmy muszą się mierzyć z szeregiem problemów. Zmniejszenie rentowności, problemy z wypłacalnością, redukcja miejsc pracy to jedne z najczęstszych kłopotów.

Aż 37 proc. przedsiębiorstw w ciągu minionego roku doświadczyło tych problemów.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że zaległości przedsiębiorców sięgają 18,5 proc. w ujęciu rok do roku. W I półroczu b.r. wyniosły one przeciętnie 31,4 tys. zł (rok temu było to 26,5 tys. zł).

Spadek bezpieczeństwa finansowego zdecydowanie częściej dotyczy mikrofirm (38 proc.) niż małych (25 proc.) i średnich firm (20 proc.). Pod względem bezpieczeństwa finansowego najgorzej sytuacja wygląda w sektorze produkcji (48 proc) i budownictwa (46 proc.). Do tego od nowego roku ma wzrosnąć płaca minimalna, rosną również ceny energii i surowców.

Mniejsze pensje, zwolnienia i zadłużenie mikrofirm

Przedsiębiorstwa, które tracą bezpieczeństwo finansowe, często decydują się na ograniczenie kosztów. Pojawiają się wówczas problemy z zakupem materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, problemy z wypłacalnością, spadek rentowności oraz zmniejszenie działań inwestycyjnych. Ograniczane są również podwyżki dla pracowników, a więcej niż 1 na 10 firm zdecydowała o zmniejszeniu wynagrodzeń. Ten problem najczęściej dotyczył sektora handlu (aż 25 proc. firm zdecydowało się na zmniejszenie pensji).

Z kolei aż jedna piąta mikrofirm była zmuszona do zwolnień. Redukcję zatrudnienia podjęła jedna trzecia firm transportowych, 29 proc. budowlanych oraz jedna czwarta handlowych. Najgorzej sprawa wygląda wśród przedstawicieli produkcji – aż 39 proc.

Roźnie również zadłużenie firm. 4 na 10 firm budowlanych zwiększyło swój dług, a z kolei w sektorze handlu było to 37 proc. mikoprzedsiębiorstw.

