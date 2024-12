Kolejne zmiany w PLL LOT. Jest nowy prezes

"W dniu 2 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza PLL LOT delegowała dr. Tomasza Ludwickiego do tymczasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Równocześnie Zarząd zdecydował o powołaniu Michała Fijoła na stanowisko prokurenta spółki" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Podano, że wcześniej Michał Fijoł złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PLL LOT. Decyzja ta miała na celu "wyeliminowanie wątpliwości prawnych wynikających z ostatnich wydarzeń w spółce". "Po zaakceptowaniu rezygnacji prezesa, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozpoczęciu procedur kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych" – głosi komunikat.

Odwołanie Fijoła

26 listopada Michał Fijoł został odwołany ze stanowiska prezesa PLL LOT. Mówi się o sporach wewnątrz koalicji rządowej. Jak podał portal money.pl, do odwołania Fijoła doszło w dniu, w którym decyzją rządu Polska Grupa Lotnicza, do której należy PLL LOT, trafiła pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury. "Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. 26 listopada 2024 roku odwołała Prezesa Zarządu Michała Fijoła. Odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych" – czytamy w oficjalnym komunikacie przewoźnika. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR do odwołania doszło nielegalnie i nie ma ono mocy wiążącej. Dymisja prezesa nie była jedyna. Stanowiska straciło czterech członków rady nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej.

Do sprawy włączył się minister aktywów Jakub Jaworowski, który ocenił, że odwołanie Fijoła to ruch bulwersujący,

Rada nadzorcza LOT-u powołała Michała Fijoła na stanowisko prezesa spółki w czerwcu 2023 r. Fijoł jest związany z PLL LOT od stycznia 2016 r.

Początkowo pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. – członka zarządu ds. handlowych.

