PZU odwołuje Wojciecha O. z zarządu

"W dniu 28 listopada 2024 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 28 listopada 2024 r. delegowania członka rady nadzorczej PZU Wojciecha O. do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU" – poinformowała spółka. Uchwała weszła w życie w chwili podjęcia. Delegacja miała trwać trzy miesiące liczone od 2 września.

W środę PZU odcięło się od zatrzymania O. "PZU SA otrzymał dziś informację – dostępną w domenie publicznej – w sprawie zatrzymania Wojciecha O., członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Z wiedzy jaką posiadamy, zatrzymanie nie ma nic wspólnego z działalnością biznesową PZU SA, a dotyczy aktywności zawodowej Wojciecha O. z okresu 2016-2019, na kilka lat przed dołączeniem do rady nadzorczej PZU SA" – czytamy w komunikacie.

Sąd Rejonowy nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie. "Sąd właśnie ogłosił postanowienie w/s wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Olejniczaka. Sąd Rejonowy nie uwzględnił wniosku. Wracamy z klientem do domu" – poinformował na platformie X adwokat Jakub Wende.

CBA zatrzymało sześć osób

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób. Czynności prowadzone były w Warszawie, Radomiu i w Zgierzu. Szybko okazało się, że wśród zatrzymanych jest były minister rolnictwa i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech O. Wraz z pozostałymi zatrzymanymi został on przetransportowany do zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wiadomo, że przesłuchania trwały do czwartkowego poranka i będą kontynuowane.

Były szef SLD, były minister, ekonomista. Kim jest Wojciech O?

W ostatnich latach Wojciech O. stronił od czynnej polityki. Od 2016 jako ekonomista z wykształcenia związany jest z sektorem bankowym. Pracował w Alior Banku i mBanku. W przeszłości pełnił też rolę doradcy prezesa NBP Marka Belki. W 2024 roku wszedł w skład rad nadzorczych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń oraz VRG.

Warto jednak przypomnieć, że O. ma bogatą kartę polityczną, związaną z lewicą. W 2000 roku był w sztabie wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie odpowiadał za stronę medialną i wizualną kampanii. Przez trzy lata kierował Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W latach 2003-2005 był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi także posłem na Sejm przez trzy kolejne kadencje (lata 2001-2009). Później z powodzeniem startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Porażki wyborcze zaliczył w walce o fotel prezydenta Warszawy w 2010 roku i w wyborach europejskich cztery lata później, kiedy nie uzyskał reelekcji.

