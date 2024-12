Spór w rodzinie Solorza. Syn miliardera idzie do sądu

Pod koniec września "Gazeta Wyborcza" poinformowała o wstrząsie w imperium biznesowo-medialnym Zygmunta Solorza.

7 października Tobias Solorz i Piotr Żak, synowie Zygmunta Solorza, zostali odwołani z rady nadzorczej spółki ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Miliarder ma prawie 66 proc. akcji ZE PAK.

Syn Solorza złożył pozew do sądu

Pełnomocnicy Piotra Żaka zaskarżyli uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ZE PAK.

Zarząd ZE PAK, któremu przewodzi Piotr Woźny, poinformował w czwartek wieczorem, że do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił pozew pełnomocników Piotra Żaka "o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał nr 3, 5 i 6" październikowego zgromadzenia. Pełnomocnicy nie zażądali przy tym ustanowienia zabezpieczeń do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin przekazał, że analizuje pozew, a jednocześnie oświadczył, że zamierza złożyć odpowiedź w wyznaczonym terminie.

Wstrząs w imperium Solorza

Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" ujawnił list napisany przez dzieci miliardera do menadżerów czterech najważniejszych spółek Solorza (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia), że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem.

Solorz napisał, że otrzymał wiele telefonów od "zaniepokojonych" osób ze spółek należących do jego grupy. "Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi – z częścią z nich jestem związany od początków działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli i są wśród nich wysokiej klasy menedżerowie i tysiące świetnych pracowników. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" – mogliśmy przeczytać.

