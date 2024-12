Inwestor z Indii przejmuje dużą polską firmę

Pod koniec listopada Grupa Graal, do której należy Koral, sprzedała część swoich aktywów związaną z produkcja konserw rybnych niemieckiej firmie Lisner (Theo Muller Group).

To jednak nie koniec zmian. "Spółka Koral to jeden z kluczowych graczy na rynku przetwórstwa łososia w Polsce. Zakład firmy w Kukini jest wyposażony w 14 linii produkcyjnych, które są w stanie przetworzyć 70 ton ryb dziennie jednym. Dzięki aliansowi z grupą Captain Fresh, który został ogłoszony latem tego roku, produkty firmy – w tym świeże i wędzone wyroby z łososia premium – mają być dystrybuowane na globalną skalę, z naciskiem na rynki USA i Europy Zachodniej" – opisuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Przejęcie ma zostać sfinalizowane do końca tego roku.

Nowe szanse?

Captain Fresh to grupa, która powstała w 2020 r. w Bengaluru w Indiach. Działa w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Roczne obroty to ponad 600 milionów euro. Jak czytamy, "ma wprowadzić produkty Korala do swoich kanałów dystrybucji, zapewniając firmie dostęp do nowych rynków zbytu, ale też surowców, takich jak krewetki, tuńczyk czy ryby białe". Grupa dostarcza ponad 100 gatunków owoców morza do 30 krajów na całym świecie.

Przekonuje się, że "transakcja ta przyczyni się do rozwoju infrastruktury produkcyjnej Korala w Polsce. Planowane są inwestycje w zwiększenie mocy zakładu Korala. Trwają również rozmowy na temat kolejnych akwizycji, które jeszcze bardziej wzmocnią pozycję firmy w branży".

Osoby decyzyjne w Koralu – założyciel i współwłaściciel Korala oraz Grupy Graal – Bogusław Kowalski, a także obecna prezes spółki Justyna Frankowska i przedstawiciele Funduszu Abris, który od 2017 r. jest inwestorem w Koralu, mają pozostać w nowych strukturach firmy.

Czytaj też:

Indie: Nasila się przemoc wobec chrześcijanCzytaj też:

"Najgorszy kryzys od 30 lat". Ważny partner zawodzi Rosję