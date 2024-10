"Najgorszy kryzys od 30 lat". Ważny partner zawodzi Rosję

Indie, będące drugim co do wielkości nabywcą rosyjskiego węgla na świecie, wyraźnie zmniejszyły import paliwa stałego z Rosji. W okresie styczeń-wrzesień 2024 r. kraj ten zakupił 6,1 mln t węgla energetycznego. To o 26 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – wynika z obliczeń serwisu Wiedomosti, które przeanalizował dane indyjskiej agencji Bigmint.

Jak opisuje "The Moscow Times", w tym samym czasie Indie zwiększyły całkowity import węgla o 12 proc. rok do roku do 137,8 mln t. Głównymi dostawcami paliwa do tego kraju były: Indonezja, RPA i USA. Rosja jest czwartym co do wielkości importerem, wyprzedzając: Australię, Mozambik i Kolumbię. Jednocześnie udział Rosji w indyjskim imporcie węgla energetycznego spadł do 3 proc. w ujęciu fizycznym. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wynosił on ok. 7 proc.

Moskwa przekierowała dostawy tego surowca głównie do Chin oraz do Indii po tym, jak w sierpniu 2022 r. UE wprowadziła embargo na węgiel z Rosji. "Według rosyjskiego ministerstwa energii w 2023 r. eksport węgla energetycznego i koksującego spadł łącznie o prawie 4 proc. rok do roku do 212,5 mln t. W 2023 r. Chiny zakupiły od Rosji 100,9 mln t węgla, a Indie 26 mln t. Indie odpowiadały za 12 proc. całego rosyjskiego eksportu węgla. W tym roku eksport spada ze względu na malejącą rentowność: ekonomika dostaw za granicę znacznie się pogorszyła w związku ze spadającymi cenami eksportowymi i rosnącymi kosztami transportu" – podaje "The Moscow Times".

"Najgorszy kryzys od 30 lat"

Aleksander Kotow, szef działu konsultingu w Neft Research wskazuje, do końca 2024 r. eksport rosyjskiego węgla do Indii może spaść do 18-20 mln t, czyli o 23-31 proc. rok do roku. – Rosyjski przemysł węglowy wchodzi w najgorszy kryzys od 30 lat – mówi z kolei Maksim Iwanow, niezależny ekspert ds. energii.

"Indie są jednym z nielicznych krajów, które współpracują z Kremlem pomimo wojny na Ukrainie. Przykładowo kraj gwałtownie zwiększył dostawy objętych sankcjami technologii do Rosji" – pisze Bloomberg, powołując się na amerykańskich i europejskich urzędników.

Czytaj też:

Sukcesy Rosjan w obwodzie kurskim. Ukraina traci atutyCzytaj też:

Skrzypczak: Zachód uległ propagandzie Kremla, a Ukraina traci wiarę