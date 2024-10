"Forbes" opisuje, że po ataku Ukraińców na obwód kurski z 6 sierpnia, Władimir Putin dał żołnierzom czas do 1 października na wyrzucenie ukraińskich najeźdźców.

"Rosjanie nie dotrzymali terminu, ale nie dlatego, że nie próbowali. I na pewno nie z powodu braku brutalności. Niedawny rosyjski kontratak na zachodnim skraju ukraińskiej strefy okupacyjnej prowadzony przez 155. Brygadę Piechoty Morskiej, nie dotarł zbyt daleko — ale udało mu się ogarnąć zespół ukraińskich operatorów dronów w pobliżu okupowanych przez Ukraińców rosyjskich fortyfikacji koło wioski Leonidowo. Obszar ten jest obsadzony przez 33. Batalion Szturmowy armii ukraińskiej i 41. Brygadę Zmechanizowaną" – czytamy.

Masowa egzekucja

"Forbes" podaje, że po schwytaniu dziewięciu Ukraińców, "Rosjanie rozebrali ich do bielizny, zmusili do położenia się twarzą do ziemi, a następnie strzelili im w głowy, zabijając wszystkich dziewięciu". Masową egzekucję przeprowadzoną na ukraińskich żołnierzach mają potwierdzać zdjęcia z drona, które uzyskała ukraińska grupa analityczna Deep State. Fotografie w niedzielę pojawiły się w sieci.

"Takie działania są rażącym naruszeniem konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych" – wskazuje Deep State.

Z kolei 7 października ukraiński komisarz ds. praw człowieka Dmytro Lubinets ogłosił, że ukraińskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie niedawnej egzekucji trzech ukraińskich jeńców wojennych w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. "Według Jurija Biłousowa, ukraińskiego krajowego śledczego ds. zbrodni wojennych, siły rosyjskie zamordowały co najmniej 93 ukraińskich jeńców wojennych na polu bitwy nie licząc dwóch ostatnich incydentów" – czytamy.

Think-tank Instytut Badań nad Wojną w Waszyngtonie poinformował o zaobserwowaniu "szerszego trendu rosyjskich nadużyć wobec ukraińskich jeńców wojennych w różnych sektorach frontu, które wydawały się być umożliwiane, jeśli nie wyraźnie popierane, przez poszczególnych rosyjskich dowódców i nie podlegały karze ze strony rosyjskich dowódców polowych".

