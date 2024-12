Największy łgarz czy największy…

Prosto zygzakiem II Najzabawniejsze we wszystkich, niezliczonych łgarstwach Donalda Tuska jest to, jak wybornie potrafi on udawać, że oto właśnie w jakiejś sprawie „wreszcie się zorientował”, o jakiejś sprawie „wreszcie się dowiedział”.

Najpierw, czyli „zaledwie” kwartał po objęciu władzy, wiosną 2024 r., Tusk „zorientował się”, że nie da rady zrealizować większości ze złożonych przez siebie „100 obietnic” – o czym przecież od chwili ich złożenia przezeń wiedział każdy, kto potrafi dodać dwa do dwóch – czyli niemal każdy Polak, bo już wtedy wiadomo było, że „na to wszystko”„piniendzy nie ma i nie będzie”.