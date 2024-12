"Analizowane są różne scenariusze". Polska może skorzystać na kłopotach Niemiec

O sprawie donosi dziennik "Hannoversche Allgemeine". Gazeta powołuje się na źródła wśród pracowników zakładu Volkswagena w Hanowerze. To właśnie tam jest zlokalizowany należący do koncernu zakład produkujący ID Buzza. Według pracowników, informacja o możliwym przeniesieniu produkcji do Polski miała paść na zamkniętym spotkaniu zakładowym, które odbyło się w zeszłym tygodniu.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, bus będzie produkowany w zakładach w Poznaniu. Pytany o tę kwestię rzecznik koncernu powiedział, że decyzja jeszcze nie zapadła, a zarząd analizuje "różne scenariusze".

ID Buzz to elektryczny następca kultowego busa Volkswagena, potocznie nazywanego "ogórkiem". Jego produkcja rozpoczęła się w 2022 roku. Koncern zakładał, że rocznie z taśm produkcyjnych będzie zjeżdżało 130 tys. egzemplarzy auta. Jednak w pierwszej połowie 2024 r. dostarczono zaledwie 14 600 sztuk busa.

Kryzys Volkswagena

– Volkswagen planuje zamknąć co najmniej trzy fabryki na terenie Niemiec, zwolnić dziesiątki tysięcy pracowników i zmniejszyć liczbę pozostałych zakładów, planując głębszą niż oczekiwano przebudowę – powiedział niedawno szef rady zakładowej koncernu.

Największy producent samochodów w Europie od tygodni negocjuje ze związkami zawodowymi plany reorganizacji działalności i obniżenia kosztów, w tym po raz pierwszy rozważa zamknięcie zakładów na rodzimym terytorium, co jest ciosem dla niemieckiej potęgi przemysłowej. Volkswagen powtórzył w poniedziałek, że restrukturyzacja jest konieczna i powiedział, że przedstawi konkretne propozycje w środę – opisuje Reuters.

Niemiecka prasa opisując trudną sytuację koncernu bije na alarm i ostrzega, że kryzys Volkswagena to przedsmak tego, co może czekać całe Niemcy.

"Jeśli VW rzeczywiście zamknie trzy z dziesięciu niemieckich zakładów, będzie to miało konsekwencje dla całego kraju, dla wielu dostawców, dla setek tysięcy miejsc pracy związanych bezpośrednio i pośrednio z przemysłem motoryzacyjnym, zwłaszcza w regionach słabszych gospodarczo, takich jak okolice Zwickau czy Kassel, gdzie poza VW niewiele istnieje” – wskazuje "Süddeutsche Zeitung”.

