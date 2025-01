"Polska chce przekonać Europę". Wyciekł poufny list

"Polacy chcą powstrzymać import, jednocześnie zabezpieczając dostawy energii do Europy, a nawet sprawiając, by energia elektryczna i gaz były tańsze. Paradoks, można by pomyśleć. Jak Warszawa zamierza go rozwiązać? Poprzez energetykę jądrową" – pisze niemiecki dziennik.

Poufny list z Warszawy do Brukseli ujawniony

Jego korespondent w Brukseli powołuje się na poufny list, jaki władze w Warszawie miały skierować do ministrów gospodarki i finansów krajów Unii Europejskiej. Według gazety rząd Donalda Tuska przekonuje w nim, że tradycyjna energia jądrowa jest ważna dla transformacji energetycznej i powinna być częścią europejskiej strategii.

"Warszawa ma też przekonywać, że efektywna pod względem kosztów i niezawodna energia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy. Korespondent gazety zaznacza, że takie stanowisko jest kontrowersyjne w UE. Przeciwne rozwojowi energetyki jądrowej są choćby Niemcy" – zwraca uwagę polska sekcja Deutsche Welle.

"Kolejne ważne punkty, o których ma być mowa w innych listach do europejskich partnerów, to redukcja biurokracji w Unii, a także bezpieczeństwo żywnościowe. Najważniejszym punktem polskiej prezydencji jest jednak bezpieczeństwo, a premier Donald Tusk wzywa inne kraje wspólnoty do zwiększania wydatków na obronność" – czytamy.

"Die Welt": Pod nieobecność Macrona i Scholza Tusk może coś zmienić

"Czy Polska ma szanse na przebicie się ze swoimi postulatami?" – pyta "Die Welt". "Kraj jest przecież największym beneficjentem unijnych środków. Z drugiej jednak strony Francja i Niemcy wypadły chwilowo z roli europejskich liderów. "Jeśli ktokolwiek może coś zmienić pod nieobecność Macrona i Scholza, to prawdopodobnie Tusk" – ocenia niemiecka gazeta.

