Mimo sankcji, Rosja zarabia miliardy euro na tym surowcu

Dochodzenie przeprowadzone przez brytyjską organizację non-profit Earthsight wykazało, że siedmiu z dziesięciu największych rosyjskich eksporterów sklejki brzozowej dostarcza produkty do krajów UE, naruszając sankcje obowiązujące od lipca 2022 roku.

Rosja narusza unijne sankcje

Według śledczych, ponad 500 tys. metrów sześciennych rosyjskiego drewna o wartości ponad 1,5 miliarda euro dostarczono do UE za pośrednictwem krajów trzecich, w szczególności Chin, Kazachstanu i Turcji.

Wolumen eksportu osiągnął rekordowy poziom ponad 700 metrów sześciennych drewna, które codziennie dociera do portów UE. Prawdopodobnie wszystkie państwa członkowskie UE kupują nielegalną sklejkę, a najwięcej otrzymały Polska, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Estonia.

Ponadto okazało się, że jedna ze spółek jest powiązana z objętym sankcjami Oleksijem Mordaszowem, a druga z Wołodymyrem Jewtuszenkowem, głównym akcjonariuszem największej firmy zajmującej się pozyskiwaniem drewna w Federacji Rosyjskiej.

W podobny sposób sankcje omija także drewno z Białorusi. W marcu 2022 r. UE wprowadziła sankcje na ten surowiec. Tymczasem w latach 2022-2023 zauważalnie wzrósł wolumen importu drewna z Kazachstanu – do rekordowej kwoty prawie 126 mln euro. Jednocześnie import drewna z Kazachstanu do Polski wzrósł w ubiegłym roku niemal pięciokrotnie – z 14 mln euro do prawie 68 mln euro.

Wśród odbiorców nielegalnego drewna znajdują się bułgarska firma Walltopia, która była dostawcą ramp wspinaczkowych na Igrzyska Olimpijskie 2024, estońska firma Technomar & Adrem, która współpracuje z sieciami hoteli Hilton i Marriott i bułgarski producent zabawek Komfort. Na liście znalazły się hiszpańskie Forest Trafic i włoskie Castellana Legnami.

