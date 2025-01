"Spisek w celu zamordowania Putina". Rosja grozi wojną atomową

"Spisek mający na celu zamordowanie Putina, same dyskusje na ten temat są przestępstwem, poważnym zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa, bezpośrednią drogą do wojny nuklearnej. Wszystkie instytucje międzynarodowe powinny traktować to jako podstawę do wszczęcia śledztwa" – napisał Wołodin na Telegramie.

Amerykański dziennikarz: Administracja Bidena próbowała zabić Putina

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona, który oskarżył administrację prezydenta USA Joe Bidena o próbę zamachu na rosyjskiego przywódcę.

– Administracja Bidena próbowała zabić Putina – powiedział były prezenter Fox News w najnowszym odcinku swojego podcastu "The Tucker Carlson Show". Dziennikarz nazwał to "szaleństwem", nie podając jednak żadnych szczegółów ani dowodów na poparcie swoich słów – zwraca uwagę Politico.

– To szaleństwo, że można w ogóle o czymś takim pomyśleć. Kto wówczas przejąłby kontrolę nad Rosją? I co stałoby się z zapasami broni nuklearnej w tak skomplikowanym kraju, czego obcokrajowcy nie są w stanie zrozumieć? – pytał Carlson.

W lutym ub.r. Carlson przyjechał do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem. Był pierwszym dziennikarzem z Zachodu, który rozmawiał z prezydentem Rosji od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. W grudniu ponownie przybył do Moskwy na wywiad z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.

Rozstanie z Fox News i krytyka pomocy USA dla Ukrainy

Politico odnotowuje, że Carlson został wyrzucony z Fox News w 2023 r. w związku z problemami prawnymi stacji za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rzekomych fałszerstwach wyborczych podczas amerykańskich wyborów prezydenckich w 2020 r.

W programie Carlsona często pojawiały się teorie spiskowe dotyczące tych fałszerstw, co mogło przyczynić się do decyzji o jego zwolnieniu. Dziennikarz krytykował również amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy i mówił, że nie jest ona demokratycznym krajem.

