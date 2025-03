700 plus na psa lub kota. Dla chętnych z całej Polski

Gmina Kamieńsk wypłaci chętnym 700 zł. Warunek? Trzeba przyjąć pod swój dach bezpańskiego psa lub kot. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pieczyskach pod Wieruszowem, znajdującym się na terenie tej gminy, przebywa obecnie 40 czworonogów. Co miesiąc ok. 30 z nich udaje się znaleźć nowy dom, jednak to wciąż za mało. Aby zachęcić do otoczenia bezdomnych zwierząt opieką, proponuje się autorski program pomocy finansowej.

– Gmina Kamieńsk ma swój autorski program 700 plus, ale kierowany do potencjalnych nabywców zwierząt, chodzi przede wszystkim o psy i koty – mówi cytowany przez TVP3 Łódź Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska.

Oprócz zmniejszenia liczby bezpańskich psów i kotów, samorządowcy z Kamieńska chcą ograniczyć koszty ich utrzymania. Aktualnie miesięczny koszt utrzymania schroniska to 20 tysięcy złotych.

Trzeba podpisać umowę z urzędem. Możliwe kontrole

Możliwość pozyskania 700 zł w zamian za zaopiekowanie się zwierzakiem to program skierowany nie tylko do mieszkańców Kamieńska. Mogą z niego skorzystać wszyscy chętni z całej Polski. Są jednak konkretne wymogi. – W pierwszej kolejności trzeba podpisać umowę z urzędem, tam są określone warunki, które dana osoba musi spełnić. I takim jednym z warunków jest przedstawienie faktur, na podstawie których są wypłacane pieniążki – wyjaśnia burmistrz Kamieńska. Chodzi o wydatki związane z utrzymaniem psa i kota. Z podjęciem decyzji dot. wybory konkretnego zwierzęcia pomogą pracownicy schroniska, którzy najlepiej znają charaktery i potrzeby swoich czworonożnych podopiecznych.

Co istotne, możliwe są kontrole u osób, które przyjęły psa lub kota pod swój dach. Wszystko po to, aby zweryfikować dobrostan zwierzęcia i uniknąć sytuacji, w których ktoś bierze je do swojego domu tylko po to, aby dostać 700 zł, a następnie zaniedbuje zwierzaka.

Zwierzęca wersja programu 700 plus działa w gminie Kamieńsk od lat, ale ostatnio nie cieszył się on zbyt dużym zainteresowaniem. Nowa odsłona ma zwiększyć liczbę gotowych na przygarnięcie bezpańskiego zwierzaka do siebie.

Czytaj też:

Kto pierwszy udomowił dzikiego kota?Czytaj też:

Szokujące! Brazylia: Pies został mianowany ministrantem