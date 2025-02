Szokujące! Brazylia: Pies został mianowany ministrantem

W parafii świętych Joachima i Anny w brazylijskim mieście Barretos w stanie São Paulo pies został ministrantem. Sprawę opisał portal katholisch.de.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać psa, stojącego obok "ludzkich" ministrantów. Właścicielem psa ministranta jest ksiądz posługujący w tej parafii. Kapłan mianował czworonoga na ministranta, ponieważ ten "ciągle wbiegał do kościoła". Pies dostał nawet szaty liturgiczne, które zostały specjalnie dla niego wykonane.

Pies ministrant

"Ponieważ zawsze mam w samochodzie jedzenie dla bezdomnych psów, poszedłem mu dać jedzenie. Kiedy jednak zauważył, że drzwi samochodu są otwarte, wskoczył do środka, a ja ostatecznie go adoptowałem" – opisuje ks. Luizo Paulo Soares. Pies, który znalazł schronienie w brazylijskiej parafii wabi się Jhonny.

"Czworonożny przyjaciel pomaga, gdzie tylko może, podczas nabożeństwa. Ale myśli także o swoich potrzebach i biegnie do księdza przy ołtarzu, gdy potrzebuje pieszczot" – relacjonuje portal katholisch.de.

Umiłowanie czworonogów

Pies już wcześniej był nazywany ministrantem, ponieważ strzegł wejścia na ulicę prowadzącą do plebanii, a także miał oko na drzwi kościoła. "Za każdym razem, gdy rozbrzmiewały dzwony i ludzie wchodzili do kościoła, Jhonny też przychodził" – tłumaczy kapłan. "Jhonny’ego kocha zdecydowana większość wierzących – zarówno dzieci, jak i dorosłych" – zwraca uwagę duchowny i przyznaje, że pies stał się atrakcją w kościele. Wierni nazywają go "Cãoroinha". Jest to neologizm utworzony z połączenia portugalskich słów oznaczających psa ("cão") i ministranta ("coroinha").

Oprócz psa ministranta ks. Soares przygarnął jeszcze 15 innych bezdomnych psów. Kapłan podkreśla jednak, że Jhonny jest wyjątkowy, ponieważ jako jedyny wykazuje zainteresowanie posługą przy ołtarzu.

