Rewolucyjne zmiany dla niepełnosprawnych

Ustawa wprowadzi zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności, w zespołach orzeczniczych, w rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w samym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2025 r. Celem projektu jest realizacja zgłaszanych postulatów zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym Unii Metropolii Miast Polskich.

Ważne postulaty w końcu zostaną spełnione?

Wśród zapowiadanych zmian są:

efektywne i sprawne działanie zespołów orzeczniczych;

usprawnienie procesu orzekania o niepełnosprawności;

zmiana terminów co do wydawania orzeczeń;

wdrożenie elektronicznego systemu dla osób z niepełnosprawnościami;

informacja o ważności orzeczeń i stopniu;

wyłączenie zasad prawa zamówień publicznych przy powoływaniu członków komisji orzeczniczych;

skrócenie okresu przechowywania dokumentacji orzeczniczej;

skrócenie czasu rozpatrywania wniosków;

ułatwienie weryfikacji ważności orzeczeń;

umożliwienie wydłużenia ważności kart parkingowych;

możliwość przemieszczania się przez osoby z niepełnosprawnością i przebywania z psem asystującym do pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych (do miejsc zamieszkania zbiorowego/ użyteczności publicznej).

– Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami powinna być priorytetem dla nas wszystkich. Zawsze mówię, że każda złotówka wydana na ten obszar to jest inwestycja, ona się zawsze zwraca po wielokroć. Wciąż wielu pracodawców myśli, że osoba z niepełnosprawnością to jest trudny potencjalny pracownik, że to jest raczej kłopot niż zysk czy wartość dodana dla przedsiębiorstwa. To jest oczywiście nieprawda i mamy świetne przykłady. Wielu przedsiębiorców po prostu otworzyło oczy w momencie, kiedy zatrudnili, kiedy otworzyli się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – mówi cytowany przez serwis infor.pl pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

– Jeszcze jeden element, który na tym obszarze zatrudnienia będzie – użyję angielskiego słowa – game changer. Mówimy o asystencji osobistej. To element, który ma być triggerem, tym elementem popychającym osoby z niepełnosprawnościami do większej aktywności społecznej, ale też zawodowej. Osoba z niepełnosprawnością, która jest zamknięta w czterech ścianach gdzieś tam wysoko za schodami, nie myśli o tym, aby wyjść na rynek pracy, jest to bardzo, bardzo daleko w kolejce. Ona myśli, żeby przetrwać, żeby zadbać o swoje podstawowe funkcje. Jeżeli dostarczymy człowiekowi pierwsze w dziejach Polski tak systemowe rozwiązanie, jakim będzie ustawa o asystencji, to ten człowiek zacznie oddychać, ten człowiek przestanie się martwić o rzeczy podstawowe i będzie mógł więcej czasu poświęcić dla siebie, także na swoją zwiększoną aktywność społeczną i w dużej mierze także zawodową – zaznacza Krasoń.

Pełnomocnik zastrzega, że będzie wiele większych i mniejszych zmian.