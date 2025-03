MRiT: Pierwszy Pakiet Deregulacyjny został przyjęty przez rząd

Pakiet przygotowany przez MRiT wprowadzi szybsze i uproszczone procedury, mniej obciążeń kontrolno-administracyjnych, więcej elektronizacji.

"Pierwszy pakiet to istotny krok w wieloaspektowym procesie deregulacyjnym, nad którym pracujemy w gronie ekspertów, administracji i przedsiębiorców. Wspólnie zdefiniowaliśmy bariery, które ograniczają działalność firm i opracowaliśmy rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego biznesu, uwzględniające niezbędne standardy i kształtujące adekwatne do potrzeb prawo gospodarcze. Przepisy muszą być proste, jednoznaczne i skuteczne. Nowe rozwiązania usprawnią procesy gospodarcze, umocnią pozycję polskich firm i wpłyną na ich konkurencyjność" – powiedział minister Krzysztof Paszyk, cytowany w komunikacie.

Ma być szybciej i prościej

Proponowane zmiany obejmą m.in. skrócenie maksymalnego czasu kontroli u mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni; prostsze postępowania administracyjne – m.in. jak zwiększenie wykorzystania tzw. „wezwań miękkich", czyli możliwość wystąpienia do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania, odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych.

"Przepisy deregulacyjne odnoszą się również do reguł kształtowania prawa gospodarczego. Ma być ono skuteczne, adekwatne i przyszłościowe. Proponujemy:

– odpowiednie vacatio legis projektów ustaw nakładających obowiązki na przedsiębiorców (6 miesięcy)

– zasadę równoważenia obowiązków administracyjnych (tzw. „one in, one out"), każdy nowy obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia w tym samym lub zbliżonym obszarze

– obowiązkową ocenę skutków regulacji ex post po 2 latach od wejścia w życie aktu prawnego, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji publicznych

– obowiązek cyklicznego opracowywania rządowego Programu regulacyjnego" – czytamy dalej.

Planowana jest zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika. Do rzemiosła zostaną włączone usługi świadczone przez protetyka słuchu i optyka okularowego. Rzemieślnicy dostaną szeroki wybór prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności – nowa definicja rzemieślnika obejmie m.in. wszystkie spółki kapitałowe, podał resort.

Pierwszy Pakiet Deregulacyjny nie kończy prac MRiT i funkcjonującego przy nim Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego. Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami.

