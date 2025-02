Jest projekt ustawy deregulacyjnej. Ujawniono szczegóły

Na wtorkowym posiedzeniu rządowego organu przyjęto łącznie dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pierwszy to właśnie ustawa deregulacyjna, natomiast drugi – regulacja dotycząca społecznych form rozwoju mieszkalnictwa.

Co zawiera projekt ustawy deregulacyjnej? Trzy podstawowe elementy

Jak poinformował w mediach społecznościowych minister Maciej Berek, ustawa deregulacyjna obejmuje trzy główne komponenty zmian. Pierwszy to ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie. Drugi dotyczy prostszych zasad wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast trzeci obejmuje reguły stanowienia prawa gospodarczego przyjaznego przedsiębiorcom.

Minister wskazał, że szczegółowe propozycje dotyczą m. in.: ułatwienia prowadzenia działalności nierejestrowej, skrócenia maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców (z 12 do 6 dni), elektronizacji postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, wprowadzenia obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów, których udostępnienia w toku kontroli oczekuje organ kontroli, wprowadzenia w przepisach dodatkowych bodźców zachęcających do zainicjowania procedury mediacyjnej w sprawach administracyjnych, a także "wielu innych zmian korzystnych dla przedsiębiorców i całej gospodarki".

Wsparcie dla mieszkalnictwa społecznego

Podczas posiedzenia Komitetu Stałego RM przedstawiono również ustawę wspierającą społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Jak podkreśla Maciej Berek, "dokument zakłada wzmocnienie instrumentów wsparcia samorządów i inwestorów w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego oraz programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego".

"Projekt znacząco zwiększa limity wydatków na program budownictwa socjalnego i komunalnego w kolejnych latach. Ponadto zaproponowano przepisy, które umożliwią finasowanie ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego inwestycji służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów" – czytamy we wpisie przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

